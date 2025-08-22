JCC Pokémon Pocket révèle sa Source Secrète avec de nouvelles déclinaisons des fauves légendaires

Encore des fuites, ce n'est pas très sérieux...





Le mois dernier, le booster Sagesse entre Ciel et Mer (A4) du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket avait fuité via la chaîne italienne de la licence sur YouTube. Eh bien, c'est encore via des canaux officiels que son successeur a fait parler de lui avant l'heure. Ce jeudi, l'App Store a ainsi montré l'annonce du prochain pack, visuel principal à l'appui, avec une description indiquant même la présence de créatures non visibles sur ce dernier, tandis que le Play Store a carrément envoyé des notifications avec l'intitulé anglais à certains joueurs. Cette nuit, c'est carrément la bande-annonce en coréen qui a été publiée trop tôt avant de passer en privé... The Pokémon Company risque de ne pas apprécier.

Un booster qui coule de source





Les Pokémon de Johto ayant été mis à l'honneur du dernier set, il était évident que cette tendance allait un minimum se poursuivre et que l'accent serait mis sur les autres légendaires de la région. Sans surprise, Entei, Suicune et Raikou sont donc à l'affiche du booster à thème Source Secrète (Secluded Springs), dans la lignée de ce qui a été fait pour la 4G avec Lumière Triomphale (A2a) et avec la 7G dans Crise Interdimensionnelle (A3a). Puisqu'ils disposent déjà de cartes normales de rareté ◊◊◊, ce sont évidemment des ex qui vont les faire passer au niveau supérieur.

Premières cartes et date de sortie du booster A4a





Outre de magnifiques illustrations, ces nouvelles déclinaisons des fauves légendaires disposeront cette fois d'un Talent nommé Battement Légendaire, servant à piocher une carte à la fin du tour lorsqu'ils sont sur le poste actif. Nous retrouvons également Babimanta comme nouveau bébé Pokémon, à voir s'il y aura donc à nouveau des packs incluant six cartes.

Après des versions de type Psy, Roigada et donc Ramaloss vont revenir avec des variantes Eau. Compte tenu de la condition pour le multiplicateur de son attaque, il pourrait bien tirer son épingle du jeu, surtout avec la nouvelle carte Dresseur Marchande Ambulante. Nous avons aussi un nouveau Limagma un poil meilleur que le précédent, à voir ce qu'il en sera pour le Volcaropod associé. De même pour Phanpy avec une attaque qui pourra se révéler assez forte tout en le mettant en danger. Cela veut aussi dire qu'un autre Donphan non ex va l'accompagner. Un Limonde est également montré, qui n'a rien de spécial et nous devrions donc retrouver les familles de Ptitard et Floravol.

Enfin, la 3G va s'inviter à la fête avec d'un côté Milobellus, et par conséquent Barpau, qui dispose d'un Talent assez pratique lorsqu'il est joué. De l'autre, ce sont les légendaires Latias et Latios qui auront leur duo de cartes disposant d'une synergie.

Quant à la date de sortie de Source Secrète, elle est sans surprise fixée au jeudi 28 août à 8h00. Des visuels de ces nouveautés sont à retrouver en page suivante.

(Presque) toujours les mêmes évènements au programme





Le communiqué de presse a également dévoilé les dates des divers rendez-vous in-game permettant d'obtenir des cartes. Faites semblant d'être surpris.

Évènement butin Zoroark - Du 3 septembre à 8h00 au 13 septembre à 7h59 - Lancer des combats solo spéciaux permettra d’obtenir de nouvelles cartes promo, dont une carte Zoroark.

- Du 3 septembre à 8h00 au 13 septembre à 7h59 - Lancer des combats solo spéciaux permettra d’obtenir de nouvelles cartes promo, dont une carte Zoroark. Semaine de bonus - Du 7 septembre à 8h00 au 14 septembre à 7h59 - Terminer les missions de la semaine de bonus octroiera des Sabliers Booster et d’autres récompenses.

- Du 7 septembre à 8h00 au 14 septembre à 7h59 - Terminer les missions de la semaine de bonus octroiera des Sabliers Booster et d’autres récompenses. Évènement pioche miracle - Du 14 septembre à 8h00 au 24 septembre à 7h59 - Terminer des missions permettra d’obtenir de nouvelles cartes promo à l’effigie d’Écrémeuh et de Phanpy, ainsi que des tickets boutique évènement.

- Du 14 septembre à 8h00 au 24 septembre à 7h59 - Terminer des missions permettra d’obtenir de nouvelles cartes promo à l’effigie d’Écrémeuh et de Phanpy, ainsi que des tickets boutique évènement. Apparition massive de Pokémon de type Eau - Du 25 septembre à 8h00 au 1er octobre à 7h59 - Des cartes liées aux Pokémon de type Eau apparaîtront dans les pioches rares et les pioches bonus.

Pour rappel, la Méga-Évolution va être introduite cet automne, reste à voir s'il y aura avant ça un booster A4b fin septembre, ce qui serait le plus logique.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play).