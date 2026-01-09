BON PLAN : Mario Tennis Fever, où le précommander à pas cher pour amortir vos dépenses ?

Dévoilé en septembre 2025, Mario Tennis Fever sera le prochain jeu sportif de la licence à destination exclusive de la Switch 2. Alors qu'il vient d'être présenté longuement en vidéo (gameplay, modes de jeu, etc.), il est temps de voir où il est possible de se procurer chez les revendeurs sans devoir payer plein pot.

Où précommander Mario Tennis Fever à pas cher ?





Vous trouverez donc ci-dessous les offres du moment. Pour rappel, la version sur l'eShop coûtera 10 euros de moins que le prix recommandé, comme tous les jeux first-party de Nintendo exclusifs à la Switch 2.

La date de sortie de Mario Tennis Fever est fixée au 12 février 2026 sur Switch 2.