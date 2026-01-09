Actualité
Mario Tennis Fever 04 12 09 2025

BON PLAN : Mario Tennis Fever, où le précommander à pas cher pour amortir vos dépenses ?

Diverses enseignes permettent de se procurer ce futur jeu Switch 2 à moindre coût et/ou avec des bonus, faisons le point.

Dévoilé en septembre 2025, Mario Tennis Fever sera le prochain jeu sportif de la licence à destination exclusive de la Switch 2. Alors qu'il vient d'être présenté longuement en vidéo (gameplay, modes de jeu, etc.), il est temps de voir où il est possible de se procurer chez les revendeurs sans devoir payer plein pot.

Mario Tennis Fever 08 08 01 2026

Où précommander Mario Tennis Fever à pas cher ?

Vous trouverez donc ci-dessous les offres du moment. Pour rappel, la version sur l'eShop coûtera 10 euros de moins que le prix recommandé, comme tous les jeux first-party de Nintendo exclusifs à la Switch 2.

Mario Tennis Fever

Édition Standard (prix de base : 79,99 €)

La date de sortie de Mario Tennis Fever est fixée au 12 février 2026 sur Switch 2.

Mario Tennis Fever Nintendo Camelot précommandes Bon plan Réductions Promotions Remises Offres

