Actualité Switch
Accueil Switch Actualités
Mario Tennis Fever 12 09 2025

Mario Tennis Fever : une nouvelle exclusivité Switch 2 va apporter la fièvre sur le court !

par
Source: Nintendo

Plus de sept ans après la précédente déclinaison, Mario et ses camarades vont se remettre au tennis pour des matchs plus fous que jamais.

Un nouveau jeu de tennis dévoilé

Dans le cadre des 40 ans de Super Mario Bros., le Nintendo Direct a évidemment mis en avant de nombreux projets en lien avec la licence phare de l'éditeur. Outre d'anciens jeux remis aux goûts du jour, nous avons pu découvrir Mario Tennis Fever, la prochaine déclinaison de ce sport avec les personnages du Royaume Champignon et leurs amis.

Les nouveautés de Mario Tennis Fever

Outre la possibilité d'incarner 38 personnages, soit plus que les 30 de Mario Tennis Aces, cet épisode proposera des 30 Raquettes Fever aux propriétés variées, pouvant brûler, geler les zones du court touchées par la balle ou même réduire la taille de l'adversaire touché par un mini champignon. En termes de modes de jeu, la variété sera de mise avec le traditionnel Tournoi, la Tours des épreuves, les Jeux spéciaux, des parties en ligne normales et classées, l'utilisation des Joy-Con 2 de manière dynamique pour les mouvements et surtout... un mode Aventure où nos protagonistes seront transformés en bébé.

Quand sortira Mario Tennis Fever ?

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de pouvoir s'amuser avec Mario Tennis Fever, puisqu'il est attendu le 12 février 2026 en exclusivité sur Switch 2.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Commenter
Mots-clés
Mario Tennis Fever Nintendo Nintendo Direct Vidéo Bande-annonce Trailer date de sortie

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires