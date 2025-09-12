Mario Tennis Fever : une nouvelle exclusivité Switch 2 va apporter la fièvre sur le court !

Un nouveau jeu de tennis dévoilé





Dans le cadre des 40 ans de Super Mario Bros., le Nintendo Direct a évidemment mis en avant de nombreux projets en lien avec la licence phare de l'éditeur. Outre d'anciens jeux remis aux goûts du jour, nous avons pu découvrir Mario Tennis Fever, la prochaine déclinaison de ce sport avec les personnages du Royaume Champignon et leurs amis.

Jeu, set et match !



Préparez-vous à faire pleuvoir les frappes frénétiques dans Mario Tennis Fever, qui arrive le 12 février 2026 sur #NintendoSwitch2 ! pic.twitter.com/7zq4LEVEJ8 — Nintendo France (@NintendoFrance) September 12, 2025

Les nouveautés de Mario Tennis Fever





Outre la possibilité d'incarner 38 personnages, soit plus que les 30 de Mario Tennis Aces, cet épisode proposera des 30 Raquettes Fever aux propriétés variées, pouvant brûler, geler les zones du court touchées par la balle ou même réduire la taille de l'adversaire touché par un mini champignon. En termes de modes de jeu, la variété sera de mise avec le traditionnel Tournoi, la Tours des épreuves, les Jeux spéciaux, des parties en ligne normales et classées, l'utilisation des Joy-Con 2 de manière dynamique pour les mouvements et surtout... un mode Aventure où nos protagonistes seront transformés en bébé.

Quand sortira Mario Tennis Fever ?





Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de pouvoir s'amuser avec Mario Tennis Fever, puisqu'il est attendu le 12 février 2026 en exclusivité sur Switch 2.