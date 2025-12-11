Assassin's Creed Black Flag Resynced : l'annonce du remake n'a jamais été aussi proche, un secret bien mal gardé

Un véritable secret de Polichinelle





Cela fait déjà bien longtemps que la rumeur circule quant au développement d'un remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag, depuis l'été 2023 pour être précis. Si l'original reste parfaitement jouable sur les plateformes actuelles via la rétrocompatibilité, la manœuvre d'Ubisoft parait évidente compte tenu de sa situation financière de ces dernières années, à savoir surfer sur l'un des épisodes les plus appréciés de la saga pour proposer du contenu entre deux épisodes majeurs (Shadows et le futur Codename Hexe) et ce sans prendre trop de risques. Yves Guillemot avait d'ailleurs confirmé en juin 2024 cette décision de proposer des remakes pour revisiter certains jeux en les modernisant et ainsi proposer des expériences variées. Il n'y a qu'à voir la manière dont cela a réussi à Capcom avec Resident Evil pour comprendre que d'autres veuillent s'en inspirer.

Avant les reports d'Assassin's Creed Shadows, il était dit que ce projet Obsidian dédié à l'aventure d'Edward Kenway sortirait fin 2025. Depuis, cela a évolué et même le point que nous avions effectué en mai dernier quant à l'avenir de la licence avec de nombreux jeux pour ces prochaines années n'est plus tout à fait à jour puisque le projet Scarlet a été annulé par exemple. Outre les fuites sur le contenu même du jeu, son existence a été suggérée à de multiples reprises et la mention d'un Assassin's Creed Black Flag Remake est même apparue sur le profil LinkedIn de certains développeurs. Depuis le début de semaine, le peu de doute restant a volé en éclat.

Un remake prêt à se resynchroniser





Quand il ne s'agit pas de l'ESRB, c'est le PEGI qui s'y met. Comme l'a découvert Corkben, l'organisme de classification européen a évalué un certain Assassin's Creed Black Flag Resynced, sans en préciser les plateformes. Vous l'aurez compris, il s'agit du titre de ce remake, qui sied parfaitement à la licence et à la méta-histoire. En effet, contrairement aux remasters ayant pu sortir et proposant juste un lifting graphique, ce projet devrait s'inscrire dans la narration de l'Animus Hub, ce qui signifierait alors que les mémoires de notre pirate de protagoniste seraient resynchronisées par nous (ou quiconque est l'actuel protagoniste), contrastant avec le contexte dans les locaux d'Abstergo Entertainment en 2013.

Nous ne doutons pas qu'il sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC, la seule incertitude étant l'existence d'une version Switch 2 dès le lancement. Malheureusement, le système de recherche du site est actuellement cassé et la page n'est donc plus accessible. Quant au fait qu'il y ait d'indiqué la présence d'achat en jeu, soit des microtransactions, cela ne surprendra personne, les Crédits Helix étant présents depuis Unity. Seul Mirage ne les a pas eus, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une boutique intégrée avec quelques packs. Notez que l'original avait déjà des DLC « Time Saver », même si le phénomène n'était pas aussi important en 2013.

Une potentielle période de sortie déjà connue





Comme nous l'avions supposé, Assassin's Creed Black Flag Resynced serait bien le fameux jeu mystère non annoncé devant sortir avant le 31 mars 2026 et, selon Insider Gaming, plus précisément la semaine du 23 mars.

Tous les regards sont évidemment tournés vers les Game Awards de cette nuit, où n'apparaîtra pas Prince of Persia : Les Sables du Temps alors qu'il doit paraître avant... Il y a donc de quoi douter de la présence de l'éditeur, surtout s'il cherche à faire des économies côté marketing. Pourtant, la chaîne YouTube de la licence a troqué ces dernières heures son habillage rouge dédié à Shadows pour un logo plus neutre rappelant la charte graphique de l'Animus Hub. Quel timing ! Pour sûr, cela s'active en coulisse.

À quoi s'attendre d'un tel remake ?





En septembre, Jeux Vidéo Magazine y était aussi allé de son leak (ou informations exclusives si vous préférez) via des sources au sein de l'éditeur. Parmi les détails donnés, notons la disparition des phases dans le présent de l'époque, ce qui serait tout à fait logique, bien que le fil rouge entourant le Sage aka Aita était justement construit entre le présent et le passé. Il y aurait en compensation davantage de contenu dans la simulation d'Edward, qui se passerait de temps de chargement dans l'exploration entre les phases navales et terrestres. En revanche, il y aurait des mécaniques de RPG avec du loot ayant des statistiques et un système de combat moins chorégraphié. Les îles seraient elles plus fournies en contenu, sans que cela change la taille globale de la carte. Bref, wait & see.

Actuellement, Assassin's Creed IV Black Flag - Gold Edition est vendu 35,99 € sur PC chez Gamesplanet.

Lire aussi : NETFLIX : Assassin's Creed, la série se trouve deux acteurs principaux et un lieu de tournage qui va plaire aux fans de longue date