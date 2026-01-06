Xbox Game Pass : les premiers ajouts de janvier 2026 dévoilés avec de quoi bien s'occuper au chaud !

Après une pause de quelques semaines suite aux ajouts de décembre, il va de nouveau être temps pour le Game Pass d'accueillir quelques jeux supplémentaires en ce début 2026. L'unique sortie en day one qui est pour le moment prévue est française, à savoir le metroidvania MIO: Memories in Orbit de Douze Dixièmes. Nous retrouvons un autre titre de chez nous, Rematch de Sloclap aux côtés de quelques autres productions déjà bien connues, dont le premier Final Fantasy de la gamme Pixel Remaster, qui laisse présager la venue des cinq suivants dans les prochains mois.

Pour ne pas changer, il y aura également quelques départs dès le 15 du mois. Du reste, c'est encore assez calme pour le moment.

Disponible dès aujourd'hui

Brews & Bastards (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Brews & Bastards est un twin-stick shooter détonant, aussi explosif qu'enivré, qui déborde de combats frénétiques, de potions explosives et de boss complètement déjantés. Choisissez votre héros parmi une bande de combattants éméchés, puis descendez dans les profondeurs, levez votre verre et éliminez des hordes de démons ivres pour récupérer la légendaire Pierre de brassage volée.

Little Nightmares Enhanced Edition (Cloud, portable, PC et Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Re)découvrez le conte sombre et envoûtant de Little Nightmares, sublimé en 4K et 60 fps. Incarnez Six, une fillette prisonnière de l'Antre, un immense navire peuplé de créatures adultes terrifiantes aux traits déformés. Faufilez-vous, cachez-vous et survivez dans un univers où les peurs de l'enfance prennent vie.

Bientôt disponibles

Atomfall (Cloud, Console, Portable et PC) - 7 janvier - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Plongez dans Atomfall, un jeu d'action‑survie inspiré de faits réels, situé cinq ans après la catastrophe nucléaire de Windscale, dans le nord de l'Angleterre. Explorez une zone de quarantaine fictive, fouillez, fabriquez, troquez, combattez et discutez pour survivre dans un paysage britannique étrange peuplé de personnages insolites, de mysticisme, de sectes et d'agences gouvernementales rebelles.

Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox Series X|S, Portable et PC) - 7 janvier - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Lost in Random: The Eternal Die mêle action dynamique en temps réel, combat tactique et mécanique de dés basée sur le risque et la récompense pour des affrontements palpitants à chaque seconde. Découvrez une histoire originale en incarnant la reine Aleksandra, ancienne grande souveraine de Random, en quête de vengeance et de rédemption.

Rematch (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 7 janvier - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Entrez sur le terrain avec Rematch, un jeu de football en vue à la troisième personne où chaque passe, chaque volée et chaque tacle compte. Pensé pour le jeu en ligne en 5v5, Rematch vous met aux commandes d'un seul joueur, avec pas de hors‑jeu, pas de fautes et pas de pause. Passez intelligemment, jouez avec intention et gagnez ensemble.

Warhammer 40 000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 7 janvier - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Enfilez l'armure d'un impitoyable Space Marine et utilisez un arsenal mortel pour écraser les forces Orks en surnombre. Plongez dans un monde intense et brutalement violent, inspiré de l'univers riche de Warhammer 40 000. Cette édition améliorée pour la nouvelle génération de consoles apporte des améliorations de confort et graphiques.

Final Fantasy I (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 8 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

« Terre, feu, eau, vent... La lumière qui brillait dans les quatre Cristaux a disparu. Devenez les Guerriers de la Lumière, redonnez vie aux Cristaux et sauvez le monde. » Voici une version revisitée en 2D du tout premier Final Fantasy, la toute première aventure de la série mondialement célèbre ! Profitez de cette histoire intemporelle racontée à travers des graphismes rétro pleins de charme, avec une prise en main modernisée.

Star Wars Outlaws (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 13 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Vivez une aventure Star Wars en monde ouvert inédite, située entre L'Empire contre‑attaque et Le Retour du Jedi. Explorez des lieux variés à travers la galaxie, à la fois emblématiques et inédits. Incarnez Kay Vess, une hors-la-loi déterminée à gagner sa liberté et à commencer une nouvelle vie, avec sa complice Nix à ses côtés. Combattez, volez et déjouez les syndicats du crime galactique : si vous êtes prêt à prendre des risques, l'univers regorge d'opportunités.

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console, Portable et PC) - 15 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Partez à l'aventure avec la magie de l'amitié dans cette aventure mystérieuse pour un ou deux poneys. Incarnez Sunny, Hitch, Izzy, Pipp, Zipp ou Misty, utilisez leurs capacités spéciales pour arrêter la magie instable qui fait perdre le contrôle de Zephyr Heights ! Et amusez‑vous à fond avec des minijeux hilarants et d'innombrables options de personnalisation des poneys.

Resident Evil Village (Cloud, Console et PC) - 20 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Resident Evil Village est le huitième opus principal de la série Resident Evil. Des années après les événements de Resident Evil 7: Biohazard, suivez Ethan Winters dans un village européen hanté, où la survie est un combat constant face à des ennemis brutaux et des mystères à chaque tournant.

MIO: Memories in Orbit (Cloud, Appareil portable, PC et Xbox Series X|S) - 20 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Plongez dans un metroidvania soigneusement conçu, situé dans un monde vaste et déclinant, repris par la nature et des robots. Incarnez Mio, une androïde agile explorant des environnements labyrinthiques, affrontant des machines défaillantes et découvrant des souvenirs perdus dans une aventure riche en atmosphère, pleine de secrets et de danger.

Ils nous quittent le 15 janvier

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.