Nintendo Switch Online : un choix surprenant pour l'arrivée de Pokémon sur l'émulateur GameCube

Lugia Obscur va faire son retour





En avril dernier, lorsque l'émulateur GameCube avait été annoncé sur Switch 2 pour le Nintendo Switch Online + Pack additionnel, la vidéo dédiée confirmait alors que nous aurions à l'avenir droit aux ajouts de Pokémon Colosseum et Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres. Avec le Pokémon Presents du 30e anniversaire de la licence, nous attendions évidemment des nouvelles à ce sujet et il y a eu de quoi être surpris. En effet, seul le deuxième cité a fait parler de lui...

Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres, c'est quoi ?





Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres sera donc disponible dans le courant du mois de mars pour les abonnés. Il s'agit pourtant d'une suite chronologique à Colosseum, bien que totalement indépendant, qui est aux abonnés absents. Notez qu'il est précisé que les Pokémon de ce jeu ne pourront pas être transférés ailleurs et inversement, quand bien même nous pouvions à l'époque effectuer des échanges avec les épisodes GBA, dont Pokémon Version Rouge Feu et Vert Feuille qui viennent de ressortir...

Vous trouverez ci-dessous le résumé en provenance de l'application :

Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres Sauvez le monde en compagnie d'Évoli ! Découvrez une nouvelle dimension ! Dans ce jeu de rôle sorti sur Nintendo GameCube en 2005, les Pokémon Obscurs sont de retour dans la région de Rhode. Vous incarnez un jeune garçon habitant dans le laboratoire Pokémon de la région avec sa mère et sa petite sœur. Lorsqu'un incident se produit au laboratoire, une grande aventure commence. Il vous revient de sauver le monde grâce au Détecteur d'Aura, qui permet d'identifier les Pokémon Obscurs dont la conscience a été fermée, et au Snatcheur, avec lequel vous pouvez capturer les Pokémon Obscurs des méchants dresseurs. Affrontez le mal et rouvrez la conscience fermée des Pokémon Obscurs pour qu'ils retrouvent leur état normal ! (Note : le transfert vers ce jeu de Pokémon issus de titres Game Boy Advance n'est pas possible.)

Pour y jouer, vous devez donc être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Cdiscount, la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.