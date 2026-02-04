Nintendo Switch Online : deux titres de la Game Boy ajoutés pour février, dont l'un des premiers jeux de Game Freak

La Game Boy au menu de février





Le Nintendo Switch Online fait pas mal parler de lui en ce moment, entre une rumeur démentie et l'arrivée prochaine du Virtual Boy. La firme de Kyoto n'en oublie toutefois pas les abonnés n'ayant pas souscrit au Pack additionnel et vient ainsi d'ajouter deux productions provenant de la Game Boy.

Présentation des nouveautés





Le premier ajout n'est autre que Yoshi (1991), plus connu par chez nous sous l'intitulé Mario & Yoshi, développé par Game Freak comme Mario & Wario et qui prend la forme d'un Tetris-like avec la présence de ces deux personnages à l'écran. Avec son rôle dans Super Mario Galaxy Le Film, le moment a été bien choisi.

Si vous préférez la plateforme, c'est plutôt du côté de Balloon Kid qu'il faut vous tourner, paru dès 1990 aux États-Unis et étrangement pas avant 2000 au Japon sous le nom Balloon Fight GB, qui bénéficie de la couleur. C'est d'ailleurs cette version à laquelle ont droit les Japonais, dommage de ne pas l'avoir également proposée ici. Vous noterez que le défilement à l'écran se fait de droite à gauche, de quoi perturber puisque nous sommes habitués à l'inverse.

Vous trouverez ci-dessous les résumés en provenance de l'application.

Yoshi Yoshi est un jeu d'action et de réflexion mettant en vedette l'ami de Mario, Yoshi, qui a été emprisonné dans un œuf. Il pleut des Goombas, des Bloups et des Boos, et vous devez aider Mario à arrêter cette invasion aérienne. Les bestioles atterrissent sur un de vos plateaux, et vous devez en empiler deux du même type pour les faire disparaître ; vous pouvez aussi capturer un groupe entre deux coquilles d'œufs. Lorsque les coquilles se complètent, Yoshi sort de l'œuf et vous marquez des points ! L'action s'emballe lorsque les créatures tombent de plus en plus vite. Faites tourner les plateaux, mélangez les créatures, et ne laissez pas vos piles atteindre le haut de l'écran ! Balloon Kid Flottez à l'aide de vos ballons et survolez un monde aux mille dangers ! Alice doit s'envoler à travers huit stages périlleux pour sauver son petit frère emporté par le vent. Évitez les obstacles et les créatures sur votre chemin, ramassez les ballons pour obtenir des bonus ou lâchez-les pour combattre vos ennemis au sol. Dans le mode BALLOON TRIP, traversez des stages de plus en plus difficiles pour obtenir le meilleur score et améliorer votre classement. Serez-vous à la hauteur ?

Si vous souhaitez vous abonner au Nintendo Switch Online, l'abonnement de 3 mois est vendu 7,99 € via Amazon, Cdiscount ou la Fnac.

