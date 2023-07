Nintendo Switch Online : deux jeux Zelda de la Game Boy Color disponibles dès maintenant pour les abonnés

Chaque mois, de nouveaux jeux d'antan viennent s'ajouter à la liste des émulateurs du Nintendo Switch Online. Nous avions ainsi été particulièrement gâtés en juin avec 4 titres Mega Drive et un Fire Emblem du côté du Pack additionnel, tandis qu'une production de la NES, une de la SNES et deux de la Game Boy Color étaient proposées avec l'abonnement standard. En cette fin juillet, c'est cette dernière console virtuelle qui est à l'honneur avec l'ajout de deux Zelda !

Bon, puisque The Legend of Zelda: Link's Awakening DX était disponible depuis l'ajout de ces consoles virtuelles en février, leur identité est sans surprise si vous connaissez bien la saga, surtout qu'ils avaient été montrés à l'époque. Dès maintenant, vous pouvez donc (re)découvrir The Legend of Zelda: Oracle of Ages et Oracle of Seasons, qui même s'ils font penser à des versions de Pokémon de par leurs intitulés, sont bien distincts l'un de l'autre. En terminant les deux, vous aurez accès au donjon final comme à l'époque via le système de sauvegarde.

