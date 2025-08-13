Remedy confirme l'échec de FBC: Firebreak, mais une grosse mise à jour arrive

Remedy Entertainment a dévoilé cette semaine son dernier bilan financier, l'occasion pour le développeur finlandais de faire le point sur ses jeux récents ou à venir. Bien sûr, le cas de FBC: Firebreak a été évoqué. Le FPS coopératif a attiré un million de joueurs au lancement, grâce à sa présence dans les formules d'abonnement PlayStation Plus Extra/Premium et PC Game Pass/Game Pass Ultimate. Peu de temps après, le studio avait avoué qu'il espérait « un meilleur lancement ».

FBC: Firebreak confirme son échec commercial





Remedy affirme être « insatisfait » par les ventes de FBC: Firebreak pendant sa période de lancement. Grâce aux mises à jour, les avis sont meilleurs, le titre est passé d'évaluations « moyennes » à « plutôt positives » sur Steam par exemple. Comme prévu, Remedy va continuer sur sa lancée et prévoit une mise à jour majeure pour la fin du mois de septembre, le studio parle de « la prochaine étape clé pour FBC: Firebreak ». Pour l'occasion, Remedy va relancer une campagne marketing, espérant séduire de nouveaux joueurs et contenter la communauté déjà établie et plutôt fidèle.

De bonnes ventes pour Control et Alan Wake 2





Du côté des anciens jeux de Remedy, Control a dépassé les cinq millions de ventes. Le studio s'en félicite, d'autant qu'il a racheté les droits de la licence à 505 Games en début d'année dernière. Concernant Alan Wake 2, pas de nouveau chiffre depuis la dernière, le jeu compte deux millions d'exemplaires vendus et est rentable pour le développeur.

Où en sont Control 2 et Max Payne 1 & 2 Remake ?





Bien sûr, Remedy a également évoqué ses futurs jeux, dont Control 2, qui est toujours en pleine production. Le développement avance normalement, le studio se concentre actuellement sur « le gameplay, les environnements et les missions ». Max Payne 1 & 2 Remake est lui aussi en pleine production, le jeu est développé en collaboration avec Rockstar Games, qui détient les droits de la franchise. Enfin, Remedy a un autre projet secret, développé en indépendant. Pour rappel, Remedy et Tencent ont annulé le Project Kestrel (anciennement Vanguard), un jeu de tir coopératif en PvE premium.

Le deuxième trimestre 2025 de Remedy en chiffres





À cause de l'échec de FBC: Firebreak, Remedy annonce quand même une perte d'exploitation de 500 000 euros, c'est mieux que les 3,2 millions au même trimestre l'année dernière. Cependant, le chiffre d'affaires est en hausse de 63,5 % (16,9 millions d'euros), sans doute grâce aux accords passés avec PlayStation et Xbox pour rajouter le FPS PvE dans leurs catalogues PS+/Game Pass.

