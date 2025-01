Warhammer : une triste nouvelle pour les fans de dark fantasy

La franchise Warhammer continue d'être à l'origine de très bons jeux vidéo, les fans ont pu mettre les mains l'année dernière sur Warhammer 40,000: Space Marine 2, la licence a également eu droit à son épisode dans la série Secret Level et Amazon et Henry Cavill planchent sur une série live action, s'ils ont réussi à convaincre Games Workshop. Mais tout n'est pas rose chez tout le monde.

Comme le rapporte MP1st, le studio Thought Pennies, spécialisé dans les jeux de rôle, a subi plusieurs vagues de licenciements en 2023 et 2024. La seconde vague a été initiée après le « changement de direction stratégique » d'un éditeur inconnu, laissant Thought Pennies sans finances pour leur mystérieux projet, désormais annulé. Mais les développeurs sont plus bavards sur leurs comptes LinkedIn et dévoilent des informations intéressantes.

Le jeu de Thought Pennies était un Action-RPG coopératif PvE dans l'univers dark fantasy de Warhammer, conçu avec l'Unreal Engine 5. Le gameplay aurait mélangé les combats en mêlée et à distance à la troisième personne. Malheureusement, il semblerait que Games Workshop n'ait pas été séduit par la direction du projet et aurait arrêté le financement, obligeant Thought Pennies à arrêter le développement et à licencier du personnel.

D'autres jeux vidéo Warhammer sont évidemment dans les tuyaux chez d'autres développeurs, avec notamment Warhammer 40,000: Mechanicus II de Bulwark Studios et Kasedo Games, mais également un ambitieux MMORPG Warhammer par Jackalyptic Games et NetEase.