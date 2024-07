Warhammer 40,000: Space Marine 2, enfin une nouvelle rassurante pour le shooter coopératif

Cela fait deux ans et demi que Focus Entertainment et Saber Interactive (World War Z) ont annoncé Warhammer 40,000: Space Marine 2, suite du jeu de tir de SEGA et Relic Entertainment lancé en 2011. Le titre est très attendu par les fans de l'univers futuriste de Games Workshop et il doit normalement arriver à la rentrée.

Récemment, les studios avaient pris la parole pour annoncer que la bêta publique de Warhammer 40,000: Space Marine 2 était annulée. Les développeurs préféraient se concentrer sur l'optimisation et la correction de bugs avant la sortie, mais cela n'a pas rassuré les fans, qui craignaient un report. Il n'en sera rien, car les studios annoncent que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est gold, le développement principal est terminé et le titre sera bien lancé à la rentrée sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération.

Bien sûr, Saber Interactive va désormais se focaliser sur la correction des derniers soucis techniques, un patch day one semble inévitable, mais le titre sera à l'heure. La date de sortie de Warhammer 40,000: Space Marine 2 est fixée au 9 septembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 53,99 € sur Amazon, Fnac et Gamesplanet.