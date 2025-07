Warhammer 40,000: Space Marine 2 tease déjà son Année 2 avec de grosses nouveautés

Après le Patch 8.0, vivement le Patch 10.0





Focus Entertainment et Saber Interactive ont sorti Warhammer 40,000: Space Marine 2 en septembre dernier et le succès fut immédiat. Le jeu de tir et d'action compte désormais sept millions de joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, les studios publient régulièrement du nouveau contenu gratuit et payant. Récemment, c'est le Patch 8.0 qui a vu le jour, rajoutant le mode PvE Siege, qui demande aux joueurs de survivre en coopération face à des hordes de Tyranides. Une mise à jour un peu compliquée, les développeurs se focalisent sur un Patch 9.0 avec un tas de correctifs, mais un Patch 10.0 est déjà teasé !

Une 2nde annoncé de contenus pour Warhammer 40,000: Space Marine 2 !





Oui, Warhammer 40,000: Space Marine 2 aura donc droit à une seconde année de contenus additionnels, avec le Patch 10.0 attendu en septembre 2025, pour le premier anniversaire du jeu. À quoi faut-il s'attendre ? Eh bien Saber Interactive évoque déjà de nouvelles missions PvE, des ennemis et armes inédits et un nouveau mode PvP, qui devait à l'origine arriver avec le Patch 9.0. Ce mode prendra place sur une carte inédite et opposera deux camps : le Chaos contre le Chaos, avec la possibilité de prendre le contrôle d'un Helbrute. Les développeurs rajouteront au passage de nouvelles armures du Chaos pour accompagner ce mode PvP.

Une grosse hache et un Techmarine en approche





Parmi les autres nouveautés du Patch 10.0, Saber dévoile également la Hache énergétique, une nouvelle arme de mêlée avec ses propres mouvements et animations d'exécution, nous avons déjà droit à une première image. Enfin, cette grosse mise à jour anniversaire introduira une nouvelle classe pour les modes PvE et PvP, il s'agira d'un Techmarine.

Malgré l'annonce d'un Warhammer 40,000: Space Marine 3, Saber Interactive et Focus Entertainment ne vont pas abandonner ce second volet, pour le plus grand plaisir des fans. De son côté, SEGA s'est cassé les dents avec Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition, une version remastérisée du premier opus.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 35 € chez Leclerc.