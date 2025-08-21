007 First Light : vous ne jouez pas Bond, vous le créez !

Il est vert. Il est brut. C’est en fait un stagiaire du gouvernement avec un permis de tuer. Mais donnez-lui le temps de faire quelques headshots furtifs, et vous verrez le pro émerger. C’est gratifiant. Vous ne faites pas seulement semblant d’être cool, vous gagnez cette réputation.

Enfin, un jeu d’espionnage qui a tout compris.

Soyons honnêtes, après GoldenEye en 97, les jeux Bond ont dévalé la pente plus vite qu’un homme en jetpack criblé de trous. 007 Legends en 2012 ? Ça a été un échec cuisant, pire que le premier rendez-vous de Bond.

IO Interactive a vu ce désastre et a décidé de changer de cap. Fini les jeux de tir d’arcade. Cette fois, vous devenez Bond. Vous posez les questions difficiles. Qui suis-je ? Pourquoi je tue pour la Reine et le Pays ? Devrais-je faire un monologue avant de tirer ?

Les développeurs l’ont même admis, les fusillades dans les films sont rares. Alors pourquoi les jeux ont-ils toujours transformé Bond en John Wick ? Eh bien, celui-ci est différent. Vous attendez. Vous réfléchissez. Vous vous sentez malin quand les choses se déroulent comme prévu.

Repérer, attaquer, disparaître : Bond tel qu’il devrait être.

Pas de chaos en mode "run-and-gun" ici. Vous examinez les lieux, vous tracez les patrouilles des gardes, vous vous glissez dans une bouche d’aération, vous étranglez un homme de main, vous volez une mallette, vous vous échappez en sirotant un whisky métaphorique. Propre, élégant, efficace.

Mais si vous vous trompez, le jeu vous mettra une claque. Une vraie. Si vous êtes négligent, ce Bond vous brisera la main plutôt que de vous la tenir. Il est plus proche d’Hitman que de Call of Duty, et c’est bien là tout l’intérêt. La vraie tension réside dans le silence entre les actions.

Les films sont toujours en casting, mais le jeu est déjà en train de gagner.

Alors qu’Amazon essaie encore de savoir quel acteur enfilera le smoking ensuite, IO Interactive a déjà livré. Ce jeu n’attend pas qu’Hollywood se reprenne en main.

En 2020, il a été présenté sous le nom de « Project 007 ». Puis Amazon a acheté MGM pour 8,45 milliards de dollars (oui, c’est beaucoup de shaken not stirred). Les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont passé le relais, Denis Villeneuve a été choisi pour réaliser, et maintenant côté film... enfin, il ne se passe pas grand-chose.

Pendant ce temps, First Light est là, tout simplement excellent.

Un Bond conçu pour 2025, pas pour la Guerre froide.

IO ne fait pas dans la nostalgie. Ils réinventent Bond sans les vieux bagages. Le directeur de la création, Christian Elverdam, a parfaitement résumé les choses dans son interview : chaque Bond reflète son époque. La version du « héros » qui correspond à l’air du temps. En d’autres termes, on ne peut pas simplement lâcher un personnage de l’ère de la Guerre froide en 2025 et s’attendre à ce que ça marche.

Ce Bond pose de plus grandes questions : quand dois-je suivre les ordres ? Quand dois-je improviser ? Pourquoi est-ce que je fais tout ça ?

Et si IO Interactive répond correctement à ces questions, First Light pourrait ne pas être seulement un excellent jeu Bond. Il pourrait être la meilleure version de Bond que nous ayons eue sur n’importe quel support depuis des années.

Notez bien les dates sur vos calendriers.

Vous pouvez parier que nous gardons un œil attentif sur celui-ci, comme un faucon sur du Red Bull. 2026 verra la sortie de 007 : First Light sur PC, PS5, Xbox Series X et S, et Nintendo Switch 2. Bond reviendra. Et ce n’est pas tout, il est sur le point de devenir multiplateforme.