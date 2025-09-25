007 First Light : une actrice connue rejoint l’univers de James Bond chez IO Interactive

IO Interactive et Amazon MGM Studios continuent de dérouler la campagne autour de 007 First Light, leur réinterprétation des débuts de James Bond. Et cette fois, c’est une nouvelle tête bien connue du cinéma qui entre en scène en la personne de Gemma Chan (Eternals, Crazy Rich Asians, The Creator). L’actrice prêtera sa voix et son apparence à Selina Tan, un personnage inédit imaginé pour l’occasion.

Pour Gemma Chan, il s’agit d’une grande première dans le monde du jeu vidéo, et l’enthousiasme est bien présent : « Rejoindre l’univers de James Bond dans le monde des jeux vidéo a été une expérience vraiment excitante. Selina Tan est un personnage fascinant, et j’ai hâte que les joueurs la rencontrent. Donner vie à Selina dans 007 First Light a été un véritable privilège. »

Dévoilée lors du Xbox Showcase, Selina Tan n’est pas un rôle secondaire. À la tête de la division des Simulations Tactiques du MI6, elle dirige un programme destiné à tester et affûter les capacités des jeunes recrues. Ancienne étoile montante du monde académique, spécialisée en psychologie et stratégie, elle a ensuite mené des recherches pointues dans le secteur privé sur les technologies immersives avant de rejoindre le renseignement britannique. Un parcours qui la place comme un atout stratégique au sein de l’agence.

Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive, insiste sur la valeur ajoutée de cette collaboration : « Nous sommes ravis d’accueillir Gemma Chan dans le casting de 007 First Light. Son expérience et sa palette émotionnelle apporteront beaucoup de profondeur au personnage de Selina Tan. Grâce à sa performance, je suis convaincu que les joueurs ressentiront une dimension supplémentaire d’authenticité et de narration cinématographique, parfaitement adaptée à l’univers de l’espionnage. »

Côté gameplay, IO Interactive promet une approche fidèle à la philosophie « Approche Créative » qui a fait ses preuves avec la série Hitman. Infiltration, furtivité, gadgets de la section Q, combat rapproché ou tirs à distance : les joueurs auront une liberté totale dans la façon d’aborder chaque mission. Et parce que James Bond rime aussi avec grand spectacle, le jeu enchaînera des séquences d’action dignes du cinéma, entre courses-poursuites, fusillades et moments de tension extrême, comme ce combat dans un avion piraté où l'agent britannique se retrouve projeté dans le vide… sans parachute.

Après une première présentation de gameplay très remarquée début septembre, et notre preview, l’attente grimpe rapidement autour du projet. IO Interactive vise clairement à faire de 007 First Light l’un des rendez-vous majeurs de 2026. Le jeu est attendu le 27 mars 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC, avec des précommandes déjà disponibles.