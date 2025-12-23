007 First Light s'offre un report pour Noël et peut remercier GTA VI pour cela

007 aura du retard





En septembre dernier, suite à un State of Play lui étant entièrement dédié, 007 First Light avait été daté au 27 mars 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC. Depuis, les annonces entourant ce prochain jeu d'IO Interactive se sont portées sur son casting, dont Lenny Kravitz, et l'intégration de l'Aston Martin Valhalla, puisque ce nouveau James Bond fera tout en grand comme au cinéma. Si vous l'attendez avec impatience, il va falloir patienter plus longtemps que prévu, car un report vient d'être annoncé. En cette période de fête, cela risque de passer inaperçu pour pas mal de monde...

Une nouvelle date de sortie opportune





Désormais, 007 First Light est attendu le 27 mai 2026, soit un décalage de deux mois qui va permettre aux développeurs de peaufiner leur copie. Le studio danois peut clairement remercier Rockstar Games d'avoir repoussé la sortie de Grand Theft Auto VI à la fin d'année prochaine, puisqu'il était précédemment attendu le 26 mai. Dans le cas contraire, le délai aurait été soit bien moindre ou bien plus conséquent.

Bonjour à tous, Aujourd'hui, nous partageons une mise à jour quant à la sortie de 007 First Light, puisque nous avons décidé de repousser le lancement de deux mois, au 27 mai 2026. 007 First Light est notre projet le plus ambitieux à ce jour, et toute l'équipe s'est investie pleinement pour vous offrir une expérience James Bond inoubliable, mêlant action à couper le souffle, voyages autour du monde, espionnage, gadgets, courses-poursuites et bien plus encore. En tant que développeur et éditeur indépendant, cette décision nous permet de garantir une expérience à la hauteur de vos attentes dès le premier jour. Le développement du jeu progresse bien et il est entièrement jouable du début à la fin. Ces deux mois supplémentaires nous permettront de peaufiner et d'affiner l'expérience, afin de vous proposer la meilleure version possible au lancement. Nous sommes convaincus que cela promet un succès durable à 007 First Light et nous vous remercions sincèrement pour votre patience et votre soutien indéfectible depuis la révélation du jeu. Nous avons hâte de vous communiquer plus d'informations concernant 007 First Light début 2026. Merci encore pour votre soutien, IO Interactive / Hakan Abrak

Actuellement 007 First Light est en précommande à partir de 49,99 € chez Leclerc.

