Pokémon Presents : la licence fêtera ses 30 ans avec une traditionnelle présentation

Date et heure du Pokémon Presents du 30e anniversaire





En parallèle de l'annonce de l'arrivée de Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille sur Switch, The Pokémon Company a sans surprise daté un Pokémon Presents, qui sera diffusé le vendredi 27 février à 15h00 comme il est de rigueur chaque année. Évidemment, cette édition sera particulière puisqu'elle célèbrera les 30 ans de la licence. Vous pourrez le suivre depuis cet article auquel nous rajouterons le flux vidéo une fois disponible.

Quelles attentes à avoir ?





Comme à chaque fois, nous devrions avoir le défilé des jeux mobiles et déjà parus sur Switch (Pokémon GO, Sleep, UNITE, Masters EX, Café ReMix...). Si un point a déjà été fait concernant les prochaines nouveautés du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, le TCG physique pourrait bien être présent avec un teasing des prochaines sorties. Nous ne sommes pas à l'abri d'un aperçu de Pokémon Pokopia, dont le lancement est proche (en précommande à 59,99 € chez Cdiscount).

L'été dernier, un premier aperçu de la série animée en stop motion Contes Pokémon — Les Mésaventures de Palarticho et Pichu par Aardman avait été dévoilée, donc nous pourrions également en voir davantage, bien que sa diffusion soit prévue pour 2027.

L'une des grosses attentes de cette présentation, c'est Pokémon Champions attendu cette année et dont nous pourrions enfin avoir une date de sortie, voir un shadow drop. Légendes Pokémon : Z-A est également attendu, puisqu'il reste une Méga-Évolution ne pouvant pas être obtenue, mais dont l'existence est connue. Enfin, nous devrions découvrir un premier aperçu de ce que nous prépare Game Freak pour la 10G avec les prochains jeux principaux, quatre ans après Pokémon Écarlate et Violet.

Reste à voir s'il y aura une part d'inattendu pour titiller les fans du monde entier.

