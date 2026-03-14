Fortnite nous plonge dans la Réalité 7021 à travers une sublime cinématique pour la Saison 2 : Rivalités

Une excitante cinématique pour le lore





Les annonces dans l'écosystème de Fortnite ont été nombreuses cette semaine. En dehors de la polémique concernant la hausse des tarifs des V-Bucks, il y a de quoi être excité par ce qui arrive, dont la future gratuité de Fortnite Sauver le monde. Du côté de la Saison 2 : Rivalités du Chapitre Sept, il y a du mouvement puisque le teasing a démarré d'une bien belle manière lundi avec une cinématique reprenant les codes d'Avengers: Doomsday, dans laquelle figurent le Roi des glaces et La Fondation.

Si cela ne vous avait pas suffi, place désormais à une bande-annonce cinématique bien plus longue, qui sert à mettre en avant les manigances du Voyageur noir ayant déjà eu lieu, mais sous un angle différent des évènements que nous avons pu observer en jouant. Vous noterez qu'elle est doublée en français, contrairement au récapitulatif de l'histoire à la fin du Chapitre 6, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, à savoir le lancement du Chapitre 4 en décembre 2022.

Un retour en traître





À l'intérieur du vaisseau du Voyageur noir, nous retrouvons donc ce dernier et des gardes armés ressemblant aux Intrus d'élite, ces derniers étant aux ordres de l'Ultime Réalité. Comme quoi, cet antagoniste y a été mollo jusqu'à présent avec nous sur la Côte Dorée puisqu'ils n'y ont pas été déployés.

Si vous vous demandiez de quelle manière il a trouvé où se situait le troisième fragment du Point Zéro récupéré le week-end dernier, la réponse se nomme Poiscaille ! C'est lui qui fait cette fois office de personnage dont le retour est annoncé et qui a vendu la mèche « sous la contrainte ». Bon, à sa décharge, il ne fait que confirmer ce qui lui est montré. Le Voyageur noir avait-il réellement besoin de demander puisqu'il semble avoir déjà toutes les informations ? Fait intéressant, les débuts en jeu de notre ami aquatique remontent à décembre 2018, lors de la Saison 7 originale avec le Roi des glaces. Le vrai Poiscaille est d'ailleurs canoniquement mort, comme confirmé par La Fondation dans le comics Batman/Fortnite: Zero Point. Avons-nous affaire à un Snapshot ou une version alternative ? Tout est possible après tout et cela ne change pas grand-chose au final.

La Réalité 7021 au cœur de l'action





Plusieurs détails sont d'ailleurs à relever lors de l'affichage de la planète concernée. Il s'agit clairement d'une Terre parallèle présente dans la Réalité 7021, où les créatures aquatiques auraient évolué différemment, puisqu'elle orbite autour d'une étoile jaune comparable à notre soleil et dispose d'un satellite semblable à la Lune. Sur ce dernier vivent des Esprits de l'eau, déjà croisés dans la Réalité 783. Les textes peuvent être traduits, puisqu'ils sont en « Fortlish », un alphabet déjà utilisé par le passé, notamment par l'Institut Onirique. Ces Esprits vivent donc sur Sprite Utopia, qui a visiblement été confirmé par le compte officiel comme étant leur monde natal (poster des messages sans ambiguïté n'est toujours pas au programme de l'équipe marketing...). Plus amusant, leur description indique « This is absolute bullshit ». Soit l'un des créateurs de cette séquence s'est fait plaisir ou alors notre antagoniste n'apprécie guère ces créatures.

Quant à l'eau de cette planète, elle est salée, comme l'indique la mention de « H 2 O, NaCl ». Le fragment du Point Zéro est lui situé à 7 mètres de profondeur, qualifié de stable et aurait donc une biomasse de 50 000 tonnes. Mais l'élément le plus intéressant, c'est qu'il est noté « 003/7 ». Le hasard fait bien les choses avec autant de parties à rassembler que de membres des Sept.

En revanche, comme souvent avec ce type de cinématique, tout n'est pas raccord avec le jeu, puisque ce fragment ne ressemble en rien à celui que nous pouvons voir actuellement... de quoi faire cogiter pour rien une partie de la communauté. Il en va de même pour la couleur de la faille avec des tons violets alors qu'elle était bleue in-game, et même de la position du vaisseau et sa manière de se déplacer. Moins important, c'est aussi le cas pour le phare que nous apercevons à l'écran titre sur l'un des moniteurs teasant ce qui va arriver et qui ici n'a pas de bande blanche au milieu par exemple.

Un nouveau personnage introduit





Une fois arrivé dans la Réalité 7021, nous découvrons un protagoniste inédit qui devrait faire partie des skins du Passe de combat, dont la pêche est interrompue par le rayon tracteur qui le gobe en plus du fragment. Humour à la Fortnite oblige, ce dernier faisait office de bouchon retenant l'eau de l'océan, qui disparaît dans un siphon en laissant les habitants du coin stupéfaits. Et si le décor vous rappelle quelque chose, c'est parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Coral Castle du Chapitre 2 (C2S3). Nous y retrouvons la princesse d'Atlantis Coralline, Steve le sauveteur, Pi, Actini, Mâchoires, Homme poisson et même Poséidon. Quant au nouveau venu, son regard envers Poiscaille vaut plus que des mots pour nous faire comprendre qu'il le considère comme un traitre. Une future rivalité en vue entre les deux ?

Un mini-évènement daté





Comme déjà indiqué via la communication des Sept, la dernière vague sera l'occasion d'un « Moment narratif » ce samedi 14 mars à 20h30 dans le cadre de l'Heure musclée, qui fait l'objet d'un compte à rebours à l'écran de sélection de l'activité et qui montre d'ailleurs le vaisseau du Voyageur noir tirer un rayon sur les trois fragments du Point Zéro ayant été réunis. Eh oui, depuis jeudi soir, tout se met en place puisque le troisième a commencé à descendre en prévision de ce rendez-vous. Le visuel partagé pour l'occasion indique « Target acquired » (« Cible acquise »).

Si besoin, des V-Bucks sont en vente à la Fnac.

Lire aussi : Fortnite : augmentation du prix des V-Bucks, changements pour les Passes et le Club, Epic Games va se mettre les joueurs à dos