Fortnite se prend pour Avengers: Doomsday avec un teaser glacial pour la Saison 2 du Chapitre Sept, Rivalités

Une montée en puissance crescendo





Initialement, la Saison 1 : Déferlante d'adrénaline (Pacific Break) du Chapitre Sept de Fortnite Battle Royale aurait dû prendre fin le 4 mars, mais Epic Games a décidé de prendre son temps et de ne lancer la Saison 2 que le 19 mars. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer pour autant et cela laisse amplement le temps de terminer l'acquisition des nombreuses récompenses du Passe de combat. Les petits évènements ponctuels en jeu ne manquent d'ailleurs pas, alors que la lutte entre le Voyageur noir et les Sept se met tranquillement en place sur la Côte Dorée.

D'ailleurs, depuis ce week-end, les derniers évènements de la saison ont débuté avec le départ du vaisseau de cet antagoniste pour une autre réalité afin d'y chercher un troisième fragment du Point Zéro, puis son retour. Le planning est bien connu puisqu'une communication des Sept avait été partagée sur les réseaux. Même si nous avons déjà connaissance de certains détails via les leaks, nous ne mettrons à jour cette liste qu'une fois les évènements passés.

7 mars - Arme déployée (le Canon à fragmentation des Sept).

8 mars - Le grand retour (celui du Voyageur noir).

9 mars - Le commencement.

12 mars - Vague 1 - Déstabilisation à 60 %.

13 mars - Vague 2 - Déstabilisation à 80 %.

14 mars - Dernière vague imminente.

18 mars - Récapitulatif de mission.

19 mars - Priorité : localiser La Fondation.

La vengeance sera nôtre. pic.twitter.com/PHjs1rz2QU — Fortnite ???????? officiel (@FortniteFR) February 24, 2026

Vous noterez qu'en plus de la phrase du Visiteur (Réalité inconnue), un code en morse peut être entendu, qui signifie : « Foundation do you copy », soit « Fondation, vous me recevez ? ». Eh bien, il ne risque pas de répondre, à en croire la bande-annonce du jour, qui a fait suite à un visuel déjà fort glacial !

Gloire au souverain de la glace et de la neige. pic.twitter.com/5CFiKcHWee — Fortnite ???????? officiel (@FortniteFR) March 9, 2026

Quand Fortnite s'inspire du MCU





Alors que l'actuelle saison est une ode au cinéma à bien des égards, Epic Games a décidé d'exciter la communauté en prenant comme référence les teasers pour le film Avengers: Doomsday diffusés en décembre et janvier dernier. Scène cinématique qui hype comme il faut, phrase annonçant le retour des personnages et compte à rebours, tout y est !

Oui, La Fondation va donc faire son retour dans la Saison 2 : Rivalités (Showdown) du Chapitre Sept, ainsi que le Roi des glaces, dont nous avons un aperçu d'une toute nouvelle skin (ou style), bien plus classe que l'apparence utilisée dans Fortnite OG jusqu'à présent pour sa Saison 7. L'inspiration du Roi Liche de World of Warcraft se ressent clairement ici.

Une question se pose évidemment : est-ce la même version du personnage, celui que les joueurs ont connu en 2018 ou carrément une troisième incarnation ? Après tout, si L'Institution est bien la même que celle des précédents chapitres, ce n'est pas le cas pour Le Visiteur, d'où la précision qu'il provient d'une réalité inconnue. Il en va de même pour La Fondation, dont l'armure est ici bien différente. Il faut clairement s'attendre à ce qu'Epic Games se soit passé des services de Dwayne Johnson afin d'être bien plus libre dans l'utilisation du personnage.

Bande-annonce teaser en français

Bande-annonce teaser en anglais

Un teasing des futurs évènements





Outre ces considérations techniques, la vidéo met en avant l'un des nouveaux points d'intérêt de cette future saison, qui semble être une version revisitée de Polar Peak dans toute sa splendeur. Et ce n'est pas comme s'il fallait en être surpris, puisque l'illustration apparaissant au lancement du jeu nous montre clairement ce château avec l'un des fragments du Point Zéro, qui figurait déjà dans un teaser partagé fin février.

Tout porte donc à croire que les actions du Voyageur noir vont conduire à la séparation en trois points de la carte des fragments présents aux Labos létaux, avec comme conséquence la modification des biomes où ils vont atterrir. D'ailleurs, l'icône de Fortnite Battle Royale en jeu est de nouveau gelée comme celle de Fortnite OG, ce qui s'était produit après le mini-évènement lors duquel le Roi des glaces avait déclenché sa tempête.

This Power Hour will be different: you're starting with a Legendary Arc Lightning Gun and a Self Revive Device ????



See you at 3:30 pm ET tomorrow. pic.twitter.com/1iQzXtnqK6 — Fortnite (@Fortnite) February 20, 2026

Enfin, ce sont les autres personnages prisonniers de la glace qui nous intéressent, puisqu'en plus de La Fondation, nous découvrons une nouvelle version de Captain America, qui n'est pas celle de 2020, mais bien une variante ressemblant à la tenue de Steve Rogers dans The First Avenger avec le bouclier non circulaire qu'il utilisait lors de ses missions de propagande auprès des troupes. S'agit-il de l'une des skins du prochain Passe de combat ? Nous retrouvons également Le Prisonnier, qui devrait pourtant être présent sur la map du Chapitre 1 pour la Saison 8 compte tenu des récents évènements, ainsi qu'Orelia. Bref, wait & see.

