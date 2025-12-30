CINEMA : Avengers: Doomsday, Thor fait sa prière dans un deuxième teaser

Le fils d'Odin rappelé au combat





La semaine dernière, un premier teaser d'Avengers: Doomsday a été officiellement mis en ligne sur la Toile, servant à annoncer le retour de Steve Rogers, interprété par Chris Evans. En soi, il s'agissait d'une belle surprise, en mettant de côté les fuites et autres bruits de couloir. Si le teasing s'est depuis poursuivi avec une deuxième vidéo qui vient donc elle aussi d'être partagée, nous ne pouvons pas en dire autant, puisque Chris Hemsworth et son personnage de Thor avaient d'ores et déjà été annoncés en mars dernier avec le fameux live des chaises.

Bande-annonce teaser VO

Que vous ayez ou non aimé Thor: Love and Thunder, ses conséquences sont ici bien rappelées, à savoir que notre héros est désormais père adoptif de la jeune Love (India Rose Hemsworth). Le dieu est donc montré en train d'adresser une prière à Odin en pleine forêt avant de partir au combat, bien décidé à vaincre un dernier ennemi que nous devinons être le Docteur Fatalis aka Doom. La question est évidemment de savoir s'il réussira à sortir vivant de ce conflit comme il le souhaite ou si une tragédie est sur le point d'avoir lieu.

Ce qui est certain, c'est que nous retrouvons durant ces quelques secondes un Thor sérieux avec un look rappelant celui d'Infinity War. Il est également bon de noter qu'entre la scène post-crédits du film Les 4 Fantastiques : Premiers pas et ces deux teasers, il y a à chaque fois la présence d'un enfant de super-héros. De là à penser qu'il s'agira d'un thème majeur de ce long-métrage, il n'y a qu'un pas.

Détail teasé au mauvais choix visuel ?





Enfin, comme la fois précédente, le compte à rebours laisse un moment s'afficher la chose suivante :

1e : 17ber : 0 2020

L'élément commun aux deux teasers serait donc 2020. Le hic, c'est que la version française ne laisse apparaître qu'un mélange confus entre la date et le compte à rebours. Au final, ce n'est donc peut-être rien de plus qu'une très mauvaise transition...

Bande-annonce teaser VF

Avengers: Doomsday est attendu dès le 16 décembre 2026 en France.