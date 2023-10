CRITIQUE L'Exorciste : Dévotion, difficile d’y croire…

Alors qu’il vient tout juste de terminer une nouvelle trilogie de films Halloween, à la qualité s'affaissant au fil des épisodes, David Gordon Green s’attaque cette fois à une autre franchise du cinéma d’horreur, L’Exorciste. Aujourd’hui encore, le film de William Friedkin reste une référence, et pourtant, DGG veut poursuivre la saga avec une trilogie qui débute avec L’Exorciste : Dévotion, ou The Exorcist: Believer en version originale. Mais pas de quoi trembler ici…

Un énième film oubliable sur le thème de l’exorcisme.

L’Exorciste : Dévotion se déroule 50 ans après les évènements terrifiants qui ont touché Regan et sa mère Chris MacNeil, alors que deux jeunes filles vont s’aventurer dans les bois après les cours… pour réapparaître trois jours plus tard, les pieds en mains en sang. Rapidement, leur comportement inquiète leurs parents, et il s’avère que les deux jeunes filles sont possédées par un démon. Victor, le père d’une des deux filles, va évidemment tout faire pour la sauver, quitte à aller demander de l’aide à une vieille femme habituée des démons.

Oui, Ellen Burstyn reprend son rôle de Chris MacNeil dans L’Exorciste : Dévotion, mais la passion n’est clairement plus la même qu’en 1973. Il faut dire que le film de 2023 n’arrive pas à la cheville de celui de William Friedkin, en aucun point. Inutile de faire revenir une ancienne actrice ou de faire retentir le thème Tubular Bells de Mike Oldfield, rien n’y fait, le film n’arrive jamais à faire ressentir la moindre émotion horrifique pendant ses 1h50.

La faute à… à-peu-près tout. Les personnages sont mal caractérisés et rarement attachants, le jeu d’acteur n’arrive jamais à impressionner (même s’il n’est pas mauvais pour autant), la mise en scène n’est pas inspirée, aucun plan n’est réellement marquant, la musique est d’une fadeur attristante, le spectateur n’a jamais peur malgré des jump scares… et pourtant, le film essaye des choses, dont une séquence d’exorcisme qui sert évidemment de climax à L’Exorciste : Dévotion avec quelques idées intéressantes, mais très mal exécutées.

Et c’est un peu ça pendant tout le film : des opportunités ratées. Le long-métrage était l’occasion pour David Gordon Green de s’amuser avec la caméra et la lumière dans des endroits clos et familiers, là où Halloween nous faisait courir aux quatre coins de la ville. Mais non, le réalisateur ne semble faire aucun effort, et ce n’est pas mieux du côté de l’écriture. L’Exorciste : Dévotion se concentre principalement sur Victor Fielding et sa fille Angela, l’autre possédée, Katherine, n’ayant droit qu’à une ou deux scènes, dont l’une dans une église affligeante de banalité pour un film de ce genre. Mais la relation entre Victor et Angela est à peine effleurée, alors que pourtant, la scène d’introduction posait les bases de quelque chose qui aurait pu être intéressant.

L’Exorciste : Dévotion se prend trop au sérieux, tentant plus que maladroitement d’être à la hauteur du long-métrage culte de 1973, mais c’est peine perdue. Il n’y a pas grand-chose à sauver de ce film, si ce n’est une maigre poignée de scènes intéressantes, mais tout cela est noyé dans un récit peu passionnant, une mise en scène molle et un rythme assommant. À la fin de la séance, nous avons immédiatement repensé à L’Exorciste du Vatican de Julius Avery avec Russel Crowe, un autre film d’exorcisme loin d’être excellent, mais qui savait se démarquer, en osant l’humour et le grand spectacle, là où L’Exorciste : Dévotion n’arrive à rien. Et dire qu’une suite, The Exorcist: Deciever, arrive en 2025…

Note : 1 étoile sur 5

