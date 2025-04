Until Dawn : une ancienne employée de PlayStation critique le film pour une surprenante raison

La semaine dernière sortait au cinéma Until Dawn : La mort sans fin, un film d'horreur adapté du jeu vidéo développé par Supermassive Games et édité par Sony Interactive Entertainment. Le constructeur des PlayStation détient les droits de la licence et avait d'ailleurs chargé Ballistic Moon de développer un remaster pour PS5. Le film est disponible en salles, les avis sont mitigés, mais voilà qu'une ancienne employée de Sony critique le long-métrage pour une surprenante raison.

Kim MacAskill a été directrice narrative chez PlayStation pendant deux ans, après être passée chez Riot Games, Playground Games, Rocksteady ou encore Ubisoft. Sur LinkedIn, elle indique avoir vu le film au cinéma, mais ne donne pas son avis sur cette adaptation. Non, Kim MacAskill critique le fait que le générique du film ne crédite pas les développeurs du jeu vidéo Until Dawn, se contentant de la mention « Basé sur un jeu vidéo de Sony ». Il faut dire que les scénaristes Larry Fessenden et Graham Reznick et le directeur du jeu Will Byles ont grandement participé à la création de cette franchise, mais leurs noms n'apparaissent pas dans le générique du film. Notons que Kim MacAskill n'a pas travaillé sur le jeu Until Dawn.

Kim MacAskill n'est pas vraiment étonnée. Elle explique que Sony lui avait affirmé, à l'époque où elle travaillait encore chez PlayStation, que la franchise qu'elle a créé ne lui sera jamais crédité, étant une simple salariée du studio. Cependant, elle note la différence de traitement entre la plupart des membres de Sony Interactive Entertainment et Neil Druckmann, directeur de Uncharted 4: A Thief's End et des The Last of Us régulièrement mis en avant par PlayStation et qui est même showrunner sur la série live-action TLOU de HBO. Un statut d'auteur assez unique au sein de SIE.

Afin de créditer les développeurs d'Until Dawn, Kim MacAskill a lancé une pétition, qui a recueilli 190 signatures pour le moment. Difficile de croire que cela suffise pour que Sony change d'avis sur la question. Pour en revenir au film Until Dawn : La mort sans fin, celui-ci a écopé de 53 % d'avis positifs de la part de la presse spécialisée sur Rotten Tomatoes et de 69 % d'avis favorables côté spectateurs, le long-métrage ne fait clairement pas l'unanimité. Vous pouvez quand même précommander le Blu-ray 4K UHD à partir de 24,99 € sur Amazon et Fnac.

Lire aussi : RUMEUR Blade Runner: Time To Live, les développeurs d'Until Dawn travaillaient sur un ambitieux jeu... annulé