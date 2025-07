Vendredi 13 : de grosses annonces pour les fans de slashers

Vendredi 13 célèbre ses 45 ans à la Comic-Con





Cette année, la saga Vendredi 13 va fêter ses 45 ans. Le slasher réalisé par Sean S. Cunningham est en effet sorti en 1980, mais depuis plus de 15 ans, la licence est à l'arrêt. Le réalisateur s'opposait au scénariste Victor Miller pour savoir qui possédait les droits de la franchise, ce qui a d'ailleurs tué prématurément Friday the 13th: The Game de Gun Media. C'est désormais Horror Inc. qui s'occupe de Vendredi 13 et son vice-président Robbie Barsamian était présent à la Comic-Con de San Diego pour faire plusieurs annonces (via Bloody Disgusting).

Le Jason Universe repart de plus belle





Les fans d'horreur ont eu droit à un teaser pour Sweet Revenge, un court-métrage signé Mike P. Nelson (V/H/S/85, Détour mortel: La fondation, le reboot à venir de Silent Night, Deadly Night) et qui sera au cœur de la campagne marketing de ce 45e anniversaire. Comme toujours, de jeunes adultes vont se faire massacrer par un tueur affublé d'un masque de hockey et armé d'une machette.

Mais le Jason Universe va s'étoffer avec d'autres productions. La série Crystal Lake est en cours de tournage, elle se concentrera sur le personnage de Pamela Voorhees, la mère de Jason (et se déroulera donc avant les évènements du premier film). Mais Robbie Barsamian a également annoncé pendant la SDCC qu'« une nouvelle suite de film et une nouvelle suite de jeu » sont en cours de développement.

Bientôt une suite à Friday the 13th: The Game ?





Cependant, le vice-président de Horror Inc. ne précise pas de quel jeu vidéo il parle. S'agira-t-il bien d'une suite à Friday the 13th: The Game, un jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique qui a popularisé le genre (avant l'arrivée de Dead by Daylight) ? Sans doute, car les précédentes adaptations de Vendredi 13 en jeux remontent aux années 80. Pour l'instant, Robbie Barsamian se garde bien de dévoiler ses partenaires sur ces deux projets.

Jason Voorhees est également apparu dans Mortal Kombat X et plus récemment dans MultiVersus, un brawler disparu.