ROG Xbox Ally : une date de sortie pour les consoles portables, mais il manque l'essentiel

Lors du Xbox Games Showcase 2025, Microsoft avait officialisé sa console portable, avec quelques surprises. Le constructeur a en effet fait appel à ASUS pour concevoir deux modèles, les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, cette dernière étant plus puissante grâce à l'AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Microsoft nous avait donné rendez-vous à la gamescom 2025 pour en apprendre avantage. C'est désormais chose faite, mais il manque même une information capitale.

Les ROG Xbox Ally présentées en détail





Microsoft a ainsi dévoilé les nombreuses fonctionnalités que proposeront les ROG Xbox Ally, qui seront capables de faire tourner des jeux nativement, mais aussi de profiter de titres en cloud gaming via le Game Pass Ultimate. Voici les informations du jour :

Conçues pour jouer où que vous soyez



Que vous passiez d’un jeu à l’autre dans votre bibliothèque ou que vous jouiez en streaming via le cloud (là où le service est disponible), la gamme Xbox Ally rend vos sessions plus simples et vous permet de rester connecté, où que vous soyez. Comme nous l’avons partagé en juin, les deux modèles intègrent des fonctionnalités phares, parmi lesquelles : L’expérience Xbox en plein écran , conçue spécialement pour le jeu portable, propulsée par Windows 11 et inspirée de l’interface console. Des optimisations réduisent les activités en arrière-plan et reportent les tâches non essentielles, afin de dédier davantage de ressources système au jeu.

, conçue spécialement pour le jeu portable, propulsée par Windows 11 et inspirée de l’interface console. Des optimisations réduisent les activités en arrière-plan et reportent les tâches non essentielles, afin de dédier davantage de ressources système au jeu. Un bouton Xbox dédié qui ouvre une Game Bar enrichie sur Windows 11, facilitant l’accès à l’accueil, à votre bibliothèque, au lancement ou à la fermeture de jeux, à vos conversations avec vos amis, ainsi qu’à Armoury Crate SE développé par ROG et bien plus encore.

qui ouvre une Game Bar enrichie sur Windows 11, facilitant l’accès à l’accueil, à votre bibliothèque, au lancement ou à la fermeture de jeux, à vos conversations avec vos amis, ainsi qu’à Armoury Crate SE développé par ROG et bien plus encore. Une bibliothèque de jeux unifiée , qui regroupe vos titres Xbox, Game Pass (dans les régions concernées), Battle.net et d’autres grandes plateformes PC.

, qui regroupe vos titres Xbox, Game Pass (dans les régions concernées), Battle.net et d’autres grandes plateformes PC. La possibilité de jouer de façon native, via le cloud (dans les régions concernées), ou encore en jeu à distance depuis votre console Xbox, partout dans votre maison.

(dans les régions concernées), ou encore en jeu à distance depuis votre console Xbox, partout dans votre maison. Des processeurs AMD optimisés pour le jeu haut de gamme : l’AMD Ryzen Z2 A de la Xbox Ally allie performances et autonomie, tandis que l’AMD Ryzen AI Z2 Extreme de la Xbox Ally X propose le meilleur niveau de performances et de réglages graphiques.

: l’AMD Ryzen Z2 A de la Xbox Ally allie performances et autonomie, tandis que l’AMD Ryzen AI Z2 Extreme de la Xbox Ally X propose le meilleur niveau de performances et de réglages graphiques. Grâce à nos efforts en ce qui concerne le Xbox Play Anywhere , plus de 1 000 jeux sont jouables avec un seul achat sur console Xbox, PC, Xbox Ally (dans les régions concernées) et autres appareils portables Windows, avec progression et succès synchronisés, sans frais supplémentaires.

, plus de 1 000 jeux sont jouables avec un seul achat sur console Xbox, PC, Xbox Ally (dans les régions concernées) et autres appareils portables Windows, avec progression et succès synchronisés, sans frais supplémentaires. Gaming Copilot (bêta), intégré à la Game Bar : un compagnon de jeu personnalisé, optimisé par l’IA, qui vous aide à accéder plus vite à vos titres, à progresser et à bénéficier de conseils adaptés selon le jeu. Les consoles portables Xbox Ally offrent une expérience riche dès le premier jour et elles ne cesseront de s’améliorer avec le temps. Aujourd’hui, nous avons également le plaisir d’annoncer de nouvelles fonctionnalités, dont le « Handheld Compatibility Program », ainsi que de nouveaux outils IA qui enrichissent votre expérience de jeu. Présentation du « Handheld Compatibility Program »



Aujourd’hui, nous avons le plaisir de présenter le « Handheld Compatibility Program », une nouvelle initiative Xbox conçue pour rendre davantage de jeux prêts à être joués sur votre console portable compatible. Nous avons travaillé avec les studios pour tester, optimiser et vérifier des milliers de jeux, afin qu’ils fonctionnent sans avoir besoin d’ajuster les paramètres, ou seulement avec de légères modifications. Dès le lancement, vous pourrez consulter la compatibilité directement dans votre bibliothèque de jeux. Recherchez les badges « Handheld Optimized » ou « Mostly Compatible », ou utilisez un filtre pour trouver rapidement les titres prêts à jouer : Handheld Optimized : identifie les jeux prêts à l’emploi, avec des commandes par défaut optimisées, une saisie de texte intuitive, une iconographie claire, une lisibilité optimale et une résolution adaptée en plein écran, pour que vous passiez moins de temps dans les menus et plus de temps à vaincre votre prochain boss.

: identifie les jeux prêts à l’emploi, avec des commandes par défaut optimisées, une saisie de texte intuitive, une iconographie claire, une lisibilité optimale et une résolution adaptée en plein écran, pour que vous passiez moins de temps dans les menus et plus de temps à vaincre votre prochain boss. Mostly Compatible : identifie les jeux qui peuvent nécessiter de modifications mineures dans les paramètres pour une expérience optimale sur console portable. Les jeux afficheront également un indicateur « Windows Performance Fit », reflétant les performances attendues sur votre appareil compatible. Lorsqu’un jeu est à la fois « Handheld Optimized » et marqué d’un badge Windows Performance Fit « Should play great » ou « Should play well », cela garantit un haut niveau de compatibilité et de performance, vous offrant une assurance supplémentaire avant même de lancer votre partie. Et ce n’est qu’un début : nous continuons à collaborer avec les développeurs pour soumettre de nouveaux titres PC, ainsi que des jeux existants, aux tests de compatibilité portable. Votre bibliothèque de jeux optimisés pour consoles portables continuera donc de grandir avec le temps. Une expérience de jeu enrichie avec la Xbox Ally X et de nouvelles fonctionnalités IA à venir



Conçue pour celles et ceux qui recherchent l’expérience portable la plus avancée, la ROG Xbox Ally X propose 1 To de stockage, 24 Go de RAM haut débit, une batterie de 80 Wh et des gâchettes à retour d’impulsion pour une immersion renforcée. Que vous jouiez en déplacement ou que vous poussiez les performances au maximum chez vous, la Xbox Ally X est pensée pour faire tourner les titres phares d’aujourd’hui et accueillir les innovations de demain. La Xbox Ally X est la première console portable à intégrer le processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, associé à une unité de traitement neuronal (NPU), afin de débloquer de nouvelles fonctionnalités optimisées par l’IA dès le début de l’année prochaine, avec d’autres améliorations à venir : Super Résolution Automatique (Auto SR) : une fonctionnalité intégrée au système qui exploite la puissance du NPU pour upscaler les jeux en basse résolution, offrant des graphismes en haute définition et des fréquences d’images fluides sur une large gamme de titres, sans aucune modification nécessaire du côté des développeurs.

: une fonctionnalité intégrée au système qui exploite la puissance du NPU pour upscaler les jeux en basse résolution, offrant des graphismes en haute définition et des fréquences d’images fluides sur une large gamme de titres, sans aucune modification nécessaire du côté des développeurs. Replays automatiques : l’IA capture vos moments forts, combats de boss épiques ou victoires marquantes et génère de courts extraits à partager avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux. D’autres fonctionnalités basées sur l’IA seront déployées progressivement, à mesure que Xbox et les développeurs continueront d’explorer tout le potentiel du Ryzen AI Z2 Extreme. Et ce n’est pas tout…



Les Xbox Ally et Xbox Ally X ont été conçues pour évoluer avec les innovations technologiques à venir. Nous continuons à développer de nouvelles fonctionnalités et options pour les joueurs sur console portable. Attendez-vous à des mises à jour régulières qui débloqueront de nouvelles possibilités, amélioreront les performances et enrichiront votre expérience de jeu nomade. Voici un aperçu de ce qui arrive prochainement : « Advanced Shader Delivery » : une nouvelle fonctionnalité qui précharge les shaders des jeux lors du téléchargement, permettant à certains titres de se lancer jusqu’à 10 fois plus vite, de tourner de façon plus fluide et de consommer moins de batterie dès la première partie. De plus en plus de jeux prendront en charge cette fonction au fil du temps.

: une nouvelle fonctionnalité qui précharge les shaders des jeux lors du téléchargement, permettant à certains titres de se lancer jusqu’à 10 fois plus vite, de tourner de façon plus fluide et de consommer moins de batterie dès la première partie. De plus en plus de jeux prendront en charge cette fonction au fil du temps. Une large gamme d’accessoires compatibles , dont la nouvelle manette sans fil Xbox ROG Raikiri II (page en anglais), créée par nos partenaires ASUS dans le cadre du programme Designed for Xbox (page en anglais). Elle propose un polling rate (fréquence de communication) de 1000 Hz en mode PC, des sticks TMR anti-dérive, et des gâchettes double mode. La ROG Raikiri II sera commercialisée dans le monde entier pendant les fêtes de fin d’année. Plus de détails seront partagés prochainement.

, dont la nouvelle manette sans fil Xbox ROG Raikiri II (page en anglais), créée par nos partenaires ASUS dans le cadre du programme Designed for Xbox (page en anglais). Elle propose un polling rate (fréquence de communication) de 1000 Hz en mode PC, des sticks TMR anti-dérive, et des gâchettes double mode. La ROG Raikiri II sera commercialisée dans le monde entier pendant les fêtes de fin d’année. Plus de détails seront partagés prochainement. Et bien plus encore dans les mois à venir, y compris des améliorations de l’expérience dockée des Xbox Ally et Xbox Ally X, afin de proposer une configuration fluide et hautes performances qui prend en charge le jeu sur grand écran, la Super Résolution Automatique (Auto SR), l’appairage intuitif des manettes, une sortie d’affichage optimisée, et bien plus encore.

Quand sortiront les ROG Xbox Ally ?





Les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X seront disponibles à partir du 16 octobre 2025 dans de nombreux pays, dont la France, la Belgique, la Suisse et le Canada. En Chine, seule la ROG Xbox Ally sera proposée au lancement, la version X arrivera début 2026.

Combien coûteront les ROG Xbox Ally ?





Et... c'est tout. Malheureusement, Microsoft n'a pas dévoilé le prix des ROG Xbox Ally, une information pourtant très attendue par les potentiels futurs acheteurs. Il faut dire que le marché est très concurrentiel et le prix de vente a un gros poids dans la décision des joueurs. Cependant, d'après une fuite, la ROG Xbox Ally serait vendue 599 €, tandis que la ROG Xbox Ally X coûterait 899 €.

Microsoft nous donne ainsi rendez-vous « très bientôt plus de détails sur les tarifs et les précommandes ». Vous pouvez déjà retrouver l'ASUS ROG Ally X à 949 € sur Cdiscount.