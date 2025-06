ROG Xbox Ally et Xbox Ally X : deux consoles portables officialisées par Microsoft, voici les premières infos

Il y a quelques jours, des informations sur une nouvelle console ROG Ally d'ASUS avec des boutons Xbox avaient fuité. Lors du Xbox Games Showcase 2025, le constructeur a officialisé cette console portable, la ROG Xbox Ally, qui sera déclinée en deux versions pour toucher un maximum de joueurs.

Nous retrouvons ainsi la ROG Xbox Ally, avec « un excellent rapport qualité-prix pour tous », un processeur AMD Ryzen Z2 A, 16 Go de RAM 512 Go de stockage SSD. De son côté, la ROG Xbox Ally X sera « la console portable hautes performances ultime », conçue pour les joueurs les plus exigeants », embarquant un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de RAM et 1 To de stockage SSD. Voici ce qu'il faut savoir :

Des fonctionnalités de niveau supérieur conçues pour jouer n'importe où





Avec la Xbox Ally et la Xbox Ally X, les joueurs peuvent s'attendre à une expérience de jeu accessible qui vous accompagne partout où vous allez, avec plusieurs fonctionnalités nouvelles et inédites sur les deux appareils : une expérience immersive en plein écran Xbox, une bibliothèque de jeux agrégée avec accès aux jeux installés des principales boutiques PC, et bien plus encore.

Nous avons optimisé Windows 11 pour une utilisation facile sur Xbox Ally et Xbox Ally X dès son démarrage. La Game Bar simplifie le retour à l'accueil, la navigation dans votre bibliothèque, le lancement et la fermeture de jeux, le chat avec vos amis, l'ouverture d'applications, le réglage des paramètres, et bien plus encore. Désormais, grâce à l'intégration de l'innovant Armoury Crate d'ASUS, la Game Bar vous offre un accès simplifié aux commandes avancées de vos appareils et de vos entrées. Des détails comme l'écran de verrouillage et le sélecteur de tâches ont également été ajustés pour une navigation simplifiée avec une manette.

Comme ces consoles portables fonctionnent sous Windows, vous avez accès à des jeux introuvables ailleurs. Profitez ainsi de toute la liberté et de la polyvalence du jeu PC : téléchargez des jeux depuis votre boutique préférée, utilisez des applications comme Discord, regardez vos streamers préférés sur Twitch et jouez avec vos modérateurs préférés, le tout directement depuis votre Xbox. À vous de choisir.

Présentation de l'expérience Xbox pour console portable







Au démarrage de votre Xbox Ally, vous accédez directement au mode plein écran Xbox, une nouvelle fonctionnalité optimisée spécifiquement pour les jeux portables. Grâce à de nouvelles modifications qui minimisent l'activité en arrière-plan et reportent les tâches non essentielles, davantage de ressources système sont dédiées au jeu. Cela signifie plus de mémoire, des fréquences d'images plus élevées et une expérience immersive pour les joueurs, le tout rendu possible par la polyvalence et la liberté de Windows.

La Xbox Ally possède des touches Xbox plus familières, notamment :

Bouton Xbox : grâce à un bouton Xbox dédié, les joueurs ont accès au chat, aux applications et aux paramètres via une superposition de barre de jeu améliorée, vous permettant de basculer rapidement entre les applications et les jeux en cours d'exécution.

: grâce à un bouton Xbox dédié, les joueurs ont accès au chat, aux applications et aux paramètres via une superposition de barre de jeu améliorée, vous permettant de basculer rapidement entre les applications et les jeux en cours d'exécution. Poignées profilées : Créées pour le confort du joueur et utilisant les mêmes principes de conception que les manettes sans fil Xbox, les Xbox Ally et Xbox Ally X sont dotées de poignées profilées pour s'adapter à une plus large gamme de tailles de mains.

: Créées pour le confort du joueur et utilisant les mêmes principes de conception que les manettes sans fil Xbox, les Xbox Ally et Xbox Ally X sont dotées de poignées profilées pour s'adapter à une plus large gamme de tailles de mains. Fonctionnalités d'accessibilité : la barre de jeu et l'application Xbox ont également été optimisées pour une utilisation portable, apportant des fonctionnalités d'accessibilité familières des consoles Xbox et des PC Windows, avec bien d'autres à venir à l'avenir.

Accès facile aux jeux Xbox, aux principales boutiques PC et plus encore





Trouver et accéder à des jeux sur plusieurs plateformes peut s'avérer complexe : naviguer entre différents navigateurs, boutiques et identifiants de connexion peut parfois rendre le jeu tout sauf amusant. Mais avec la Xbox Ally et la Xbox Ally X, se lancer est plus facile et plus rapide que jamais.

Grâce à l'expérience plein écran Xbox, les joueurs pourront accéder rapidement à leur bibliothèque de jeux Xbox, Game Pass, Battle.net et autres plateformes PC majeures. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, votre bibliothèque Xbox, des centaines de titres Game Pass (abonnement requis) et tous vos jeux installés sur d'autres plateformes PC sont toujours à portée de main.

Nous simplifions également le jeu portable grâce à notre investissement dans Xbox Play Anywhere. Avec plus de 1 000 jeux pris en charge, un seul achat vous permet de jouer avec Xbox, y compris votre progression et vos succès, sur console Xbox, PC et Xbox Ally, sans frais supplémentaires. Et dès que vous allumez votre Xbox Ally ou Xbox Ally X, vos jeux préférés sont déjà là, prêts à être utilisés. Que vous jouiez sur console Xbox, Xbox sur PC ou dans le cloud, tout se synchronise sans effort. Avec Xbox Cloud Gaming (Bêta) ou Remote Play, accédez à l'intégralité de votre bibliothèque Xbox et continuez à jouer, où que vous soyez.

Et oui… il y a encore plus à venir :