ROG Ally : une version moins chère pour la console portable d'ASUS, mais...

La guerre des consoles portables a lieu, et elle oblige les constructeurs à redoubler d'efforts pour faire face à la concurrence. Le Steam Deck de Valve est proposé en reconditionné, Lenovo va frapper fort avec le Legion Go, et la ROG Ally d'ASUS reste une excellente pioche malgré son prix élevé.

Oui, 799,99 €, même pour une machine performante, ça reste une somme difficile à sortir pour de nombreux joueurs. Mais voilà qu'ASUS dévoile aujourd'hui un nouveau modèle équipé d'un processeur AMD Ryzen Z1. Cette nouvelle ROG Ally conserve le même châssis, écran, stockage et système de refroidissement, mais la console portable devient un peu moins puissante, le prix à payer pour, justement, faire baisser le prix. ASUS rajoute :

Le gaming à emporter :

La ROG Ally est équipée d'un tout nouveau processeur AMD. Reposant sur l'architecture Zen 4, le Ryzen Z1 est un processeur à six cœurs et 12 threads associé à des unités de calcul graphique RDNA 3, permettant une prise en charge complète des technologies d'upscaling d'AMD telles que FSR et RSR pour des performances de jeu exceptionnelles.

Hormis son nouveau processeur, la ROG Ally Z1 reprend les mêmes composants que le modèle Z1 Extreme. Le système thermique Zero Gravity à double ventilateur, avec des ailettes de dissipation ultrafines et des caloducs à haute friction, permet à la ROG Ally de rester au frais quelle que soit son orientation. La ROG Ally est également équipée de 16 Go de mémoire LPDDR5 6400 MHz, de 512 Go de stockage PCIe Gen 4 et d'un slot pour carte microSD UHS-II permettant d'étendre la capacité de stockage. La prise en charge du WiFi 6E garantit à la ROG Ally une connexion à toute épreuve, que ce soit dans une mêlée multijoueur ou en streaming depuis Xbox Cloud Gaming, même sur des réseaux encombrés.

Un écran FHD 120Hz (1080p) bénéficiant de la prise en charge FreeSync Premium offre aux joueurs une clarté de mouvement exceptionnelle dans les jeux rapides, sans déchirement ni saccade, même en cas de baisse du framerate. Comme son aînée plus puissante, la ROG Ally Z1 est dotée d'un écran d'une luminosité de 500 nits, ce qui permet aux joueurs de jouer même dans des zones bien éclairées ou à l'extérieur. L'écran tactile permet de naviguer facilement sur le bureau de Windows.

Pour les joueurs qui exigent encore plus de performances, ou pour ceux qui ont l'intention d'utiliser leur ROG Ally à la fois en déplacement et comme ordinateur dédié lorsqu'ils sont à la maison, la ROG Ally peut être connectée à l'écosystème ROG XG Mobile de GPU externes. En plus de doter la console ROG Ally de ports USB-C et de sorties d'affichage supplémentaires, le ROG XG Mobile offre la puissance d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 pour ordinateur portable, ce qui fait passer la ROG Ally d'une machine gaming portable à un véritable concentré de puissance à capacité AAA.

Vaste bibliothèque de jeux :

La ROG Ally est spécialement conçue pour le système d'exploitation Microsoft Windows et est capable de faire tourner tous les jeux, quelle que soit la plateforme. ROG s'est associée à Microsoft, à des éditeurs de jeux et à des studios pour s'assurer que les joueurs utilisant la ROG Ally bénéficient de la meilleure expérience possible. La prise en charge complète de Steam, de l'application EA, du Xbox Game Pass, de l'Epic Games Store, de GOG et d'autres bibliothèques de jeux signifie que, quel que soit l'endroit où les joueurs téléchargent leurs jeux, la ROG Ally répond à leurs attentes.

La ROG Ally s'accompagne d'un code Xbox Game Pass Ultimate de 3 mois, permettant aux joueurs d'accéder gratuitement à des centaines de titres dès la sortie de la boîte, comme par exemple Starfield.