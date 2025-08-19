BioShock 4 : un gros changement pour le jeu de 2K et Cloud Chambers

2K Games a officialisé le développement d'un nouveau BioShock en 2019 et depuis, c'est le calme plat. Le titre est développé par Cloud Chamber, un nouveau studio fondé pour l'occasion, mais sans Ken Levine qui travaille sur Judas (c'est BioShock avec une moustache). Cependant, voilà qu'un concepteur fait son retour sur la franchise.

Rod Fergusson arrive à la rescousse de BioShock 4





Rod Fergusson a travaillé chez Irrational Games pour aider à terminer le développement de BioShock Infinite. Depuis, il est passé chez Microsoft, d'abord chez The Coalition, puis Blizzard, chez qui il a supervisé le développement de Diablo IV, avant de quitter l'équipe au début du mois. Sur les réseaux sociaux, Rod Fergusson annonce son arrivée chez Cloud Chamber « en tant que nouveau directeur de la franchise BioShock ». Il va ainsi superviser le développement du prochain jeu, mais également chapeauter les autres projets liés à la licence, notamment le film Netflix.

Des licenciements chez Cloud Chamber ?





Dans son message, Rod Fergusson reconnaît que « la restructuration du studio est une période difficile pour l'équipe », sans en dire davantage. Selon les informations de Jason Schreier, Cloud Chamber aurait licencié « un nombre indéterminé d'employés ». D'après le journaliste de Bloomberg, BioShock 4 n'a pas convaincu l'éditeur, qui aurait lancé un remaniement de la direction et une refonte narrative. Le jeu est en développement depuis maintenant 10 ans et visiblement, Rod Fergusson a été appelé pour redresser la barre.

Des infos sur BioShock 4 ?





Pour rappel, des informations avaient fuité en 2021. Selon ce leak, le titre s'appellerait BioShock Isolation et nous emmènerait dans une ville dystopique inédite. Cependant, le développement semble compliqué et il y a fort à parier que ces informations sont désormais obsolètes, si tant est qu'elles étaient correctes à l'époque.

