Judas dévoile son gameplay (c'est BioShock)

Irrational Games n'est plus, mais Ken Levine et son équipe officient désormais sous le nom de Ghost Story Games. Le nom change, pas les idées, le studio développe actuellement Judas, un immersive sim à la première personne dans la pure lignée des System Shock et BioShock. Un titre qui dévoile enfin son gameplay :

Ken Levine a en effet passé un long moment avec IGN pour parler de Judas et dévoiler de premières séquences de gameplay. Le FPS/RPG sera le successeur des BioShock, avec plusieurs armes à notre disposition et des capacités surnaturelles permettant d'aborder les situations de manière très libre. Le concepteur a de nouveau parlé de « narration LEGO », les joueurs pourront ainsi suivre l'histoire de manière non-linéaire.

La métaphore est fondamentalement comme les LEGO, vous avez un tas de ces briques préfabriquées, elles sont vraiment bien conçues et les briques savent comment communiquer entre elles. Elles savent comment interagir les unes avec les autres et c'est ça le génie, mais vous pouvez construire, combien de choses pouvez-vous construire à partir de ces briques ? Vous avez donc un tas d’éléments fabriqués à la main, mais ils sont accompagnés d’un ensemble de règles basées sur la façon dont ils se combinent. Vous pouvez donc réaliser presque tout.

Judas a de quoi intriguer tous les amateurs d'immersive sim, mais il faudra être patient, le titre n'a pas encore de date de sortie. Il devrait quand même être lancé d'ici les 12 prochains mois. D'ici là, vous pouvez retrouver BioShock: The Collection à partir de 19,89 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

