Jacked Up : un platformer VR musclé et décalé débarque en Early Access sur Meta Quest

Le studio indépendant Field of Vision vient de lancer en Early Access sur Meta Quest un jeu qui risque de faire transpirer… mais aussi sourire. Baptisé Jacked Up, ce platformer en réalité virtuelle se joue sans bouton de saut. Ici, les déplacements verticaux reposent uniquement sur un système de rebonds. Cette mécanique atypique permet de gravir, étape après étape, des gymnases improbables peuplés d’animaux bodybuildés et d’obstacles farfelus.

Dans Jacked Up, le joueur incarne un lapin gonflé à bloc, prêt à tout pour atteindre le sommet. Chaque étage franchi demande d’anticiper la trajectoire des plateformes, d’éviter les éléments rotatifs ou mouvants et de trouver le bon rythme de rebond. Le défi ne provient pas uniquement de l’architecture des niveaux : le personnage garde en permanence un smartphone virtuel en main, permettant de prendre des selfies, de lire et de répondre aux commentaires des abonnés, ou encore de filmer les exploits. Les vidéos sont automatiquement enregistrées dans le casque pour un partage ultérieur.

Avant chaque run, un passage par la case personnalisation s’impose. Chapeaux et coques de téléphone ajoutent un style unique qui rend les vidéos reconnaissables parmi celles des autres joueurs. Atteindre un nouveau gymnase ne se résume pas à un simple point de passage. Ces lieux accordent des bonus permanents, tels qu’une meilleure hauteur de rebond, un contrôle aérien plus précis ou encore la possibilité d’enchaîner des sauts plus longs. Certains défis cachés, baptisés “Bro Tasks”, réservent également des surprises aux joueurs les plus curieux.

Malgré l’effort physique demandé, Jacked Up conserve un ton léger et amusant. Sa direction artistique volontairement exubérante, peuplée de poulets, chiens ou grenouilles à la carrure de culturistes, rappelle que l’objectif reste le divertissement.

Arnaud Baernhoft, CEO de Field of Vision, résume la philosophie du jeu en ces termes : « Jacked Up est une énergie chaotique pure. C’est à la fois un jeu de plateforme, un cirque des réseaux sociaux et une folie animale bodybuildée. Je voulais que les joueurs ressentent l’adrénaline de la performance tout en gérant le tumulte d’un public en ligne. Si vous pouvez rebondir, vous pouvez réussir… mais saurez-vous le faire avec style ? »

Avec ce titre, Field of Vision poursuit son exploration de concepts VR singuliers. Après Dungeon Maker (sandbox en réalité mixte), Crazy Kung Fu (fitness VR/AR) et Wordomi (puzzle linguistique), le studio signe ici un jeu qui mélange mécanique physique, humour visuel et dimension sociale intégrée. La sortie en Early Access permet au développeur d’ajuster le contenu et de peaufiner l’équilibrage en fonction des retours des joueurs. Le jeu devrait ainsi évoluer au fil des mises à jour, avec de nouveaux défis, environnements et éléments de personnalisation.

Jacked Up est disponible dès maintenant sur Meta Quest. Les amateurs de plateformes en VR, en quête d’un concept à mi-chemin entre défi physique et satire des réseaux sociaux, y trouveront matière à rebondir… au sens propre comme au figuré.