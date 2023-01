PlayStation VR 2 : le line-up de lancement officiellement précisé et 13 nouveaux jeux confirmés !

Nous sommes maintenant à un mois du lancement du PlayStation VR 2. Et si nous connaissons désormais bien ses caractéristiques techniques, le line-up de lancement, régulièrement garni de nouvelles expériences, n'était pas encore totalement affiné. C'est désormais chose faite grâce à un point officiel du PlayStation Blog.



Comme confirmé lors du CES suite à l'annonce d'un mode VR pour Gran Turismo 7 et du portage de Beat Saber, il y aura donc une trentaine de titres jouables au lancement du casque de réalité virtuelle de la PS5. D'ailleurs, Kazunori Yamauchi vient de préciser que GT7 sera intégralement jouable en réalité virtuelle, à l'exception de son mode écran séparé.

Nous sommes ravis que Gran Turismo 7 fasse partie des titres de lancement du PSVR 2 ! Grâce à une mise à niveau gratuite, les joueurs qui ont déjà acheté Gran Turismo 7 pourront profiter pour la première fois de toutes les voitures et courses en VR. GT7 en VR exploite au maximum les fonctionnalités nouvelle génération du PSVR 2. Le suivi du mouvement des yeux et le rendu fovéal garantiront aux joueurs une fidélité visuelle stupéfiante à bord des plus de 450 voitures. Bien que les courses à deux joueurs en écran splitté ne seront pas disponibles en VR, toutes les autres courses seront disponibles, même celles en ligne. Du Nürburgring au Tsukuba, découvrez les circuits exactement comme dans la réalité.

Sony Interactive Entertainment joue un peu sur les mots, car bien qu'il y ait 30 jeux jouables à partir du 22 février, 6 autres présents dans la liste sortiront un chouïa plus tard, lors de la « période de lancement ». Mais le topo reste transparent, allant jusqu'à préciser les titres cross-buy, dotés d'une upgrade next-gen gratuite ou offrant un mode VR depuis un jeu PS5 existant.

After the Fall (Vertigo Games)

(Vertigo Games) Altair Breaker (Thirdverse)

(Thirdverse) Before Your Eyes (Skybound Interactive, période de lancement)

(Skybound Interactive, période de lancement) Cities VR (Fast Travel Games)

(Fast Travel Games) Cosmonious High (Owlchemy)

(Owlchemy) Creed Rise to Glory: Undisputed Edition (Survios,période de lancement)

(Survios,période de lancement) The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, période de lancement)

(Supermassive, période de lancement) Demeo (Resolution Games)

(Resolution Games) Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

(MyDearest Inc., Perp Games) Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

(Cosmo Machia, Inc.) Gran Turismo 7 (mise à jour gratuite de la version PS5 de GT7)

(mise à jour gratuite de la version PS5 de GT7) Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

(Firesprite, Guerrilla) Job Simulator (Owlchemy)

(Owlchemy) Jurassic World Aftermath (Coatsink)

(Coatsink) Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

(Gemdrops, Inc.) The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

(Pontoco/Cyan Worlds) The Light Brigade (Funktronic Labs, l’achat comprend les versions PSVR et PSVR 2)

(Funktronic Labs, l’achat comprend les versions PSVR et PSVR 2) Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

(Polyarc) NFL Pro Era (StatusPro, Inc., mise à niveau PSVR 2 gratuite)

(StatusPro, Inc., mise à niveau PSVR 2 gratuite) No Man’s Sky (Hello Games, période de lancement)

(Hello Games, période de lancement) Pavlov VR (Vankrupt)

(Vankrupt) Pistol Whip (Cloudhead, mise à niveau gratuite)

(Cloudhead, mise à niveau gratuite) Puzzling Places (Realities.io, période de lancement)

(Realities.io, période de lancement) Resident Evil Village (Capcom, via mise à jour gratuite depuis la version PS5 de RE Village)

(Capcom, via mise à jour gratuite depuis la version PS5 de RE Village) Rez Infinite (Enhance)

(Enhance) Song in the Smoke (17 Bit)

(17 Bit) STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLab)

(ILMxLab) Synth Riders (Kluge Interactive, mise à niveau gratuite)

(Kluge Interactive, mise à niveau gratuite) The Tale of Onogoro (Amata K.K)

(Amata K.K) Tentacular (Devolver)

(Devolver) Tetris Effect (Enhance)

(Enhance) The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, période de lancement)

(Skydance, période de lancement) Vacation Simulator (Owlchemy)

(Owlchemy) What the Bat (Triband)

(Triband) Zenith: The Last City (Ramen VR, mise à niveau gratuite)

Nous retrouvons plusieurs jeux confirmés ces derniers mois, mais aussi des nouveaux. SIE a en effet confirmé au passage 13 nouveaux titres à venir sur PSVR 2, dont Rez Infinite et Tetris Connected qui auront droit à des versions PS5 compatibles VR, pour lesquelles une upgrade next-gen à 9,99 € sera proposée.

Before Your Eyes Embarquez dans une aventure poignante primée où vous contrôlez l’histoire et ses dénouements grâce au clignement de vos yeux. Dans cette expérience unique en VR, plongez dans un monde de souvenirs, les plus beaux comme les plus déchirants et voyez votre vie défiler devant vos yeux. Le jeu utilise la caméra avant du PSVR 2 pour vous immerger dans cette histoire d’une manière que vous n’avez jamais vue. Vous apprendrez à contrôler l’histoire à l’aide de vos yeux : vos clignements vous porteront à travers des souvenirs de votre famille, votre premier amour, et le début de votre carrière artistique et dévoileront une vérité bouleversante. -Lucas Jozefowicz, Skybound Games

Kayak VR : Mirage Pagayez à travers les cavernes glaciales de l’Antarctique, naviguez sur votre kayak aux côtés des dauphins au Costa Rica, bravez les orages de Norvège et découvrez les canyons de l’Australie. Explorez ces lieux à couper le souffle grâce à des graphismes photoréalistes combinés à une faune variée et à des paysages audio immersifs. Grâce au rendu fovéal et aux écrans HDR OLED, Kayak VR : Mirage est plus net et vibrant que jamais. Que vous vouliez vous la couler douce et profiter du paysage ou faire monter l’adrénaline en participant au mode course, nous avons ce qu’il vous faut. Et comme pagayer est intuitif, ce jeu sera parfait pour exhiber votre nouveau casque à votre famille et à vos amis. -Leon van Oord, Founder, Better Than Life

Pavlov VR Le jeu de tir compétitif en VR en équipe numéro 1 arrive sur PSVR 2 avec des interactions d’armes réalistes, des accessoires et un éventail de modes sociaux et compétitifs. Affrontez une expérience de labo ratée fugitive dans des combats asymétriques en 1 contre tous. Rassemblez 3 amis et affrontez des hordes de zombies en mode coop. Conduisez un chat T-34 et communiquez avec votre tireur pour éliminer un groupe de soldats de l’Axe. Creusez-vous la cervelle et utilisez votre pouvoir de déduction pour trouver les mauvais acteurs dans un mode d’intrigue policière appelé TTT. Ou transformez-vous simplement en cône de signalisation et cachez-vous derrière les étagères d’un entrepôt, à vous de choisir. -Jared, Vankrupt Games

Puzzling Places Avec Puzzling Places, la VR se met aux couleurs des puzzles 3D ! Assemblez des miniatures hyperréalistes de lieux magnifiques du monde entier. Le titre PlayStation VR primé arrive sur PSVR 2 et apporte améliorations comme : une meilleure fidélité visuelle (textures plus nettes, 120 Hz, résolution de rendu plus haute), le suivi du mouvement des yeux pour la sélection des pièces, le retour haptique et les gâchettes adaptatives des manettes du PSVR 2, le déplacement dans la pièce (espace de jeu plus grand) et un puzzle PSVR 2 gratuit de 1 000 pièces ! Puzzling Places pour PSVR 2 sort le 22 février et sera disponible sur le PS Store pour 19,99 $ et sera une mise à niveau gratuite pour les joueurs qui possèdent déjà la version PSVR. –Richelle Banas, Community Manager, Realities.io Song in the Smoke : Rekindled Song in the Smoke: Rekindled est le titre d’action et d’aventure ultime : un jeu physique et immersif dans lequel vous créez, chassez et survivez dans un monde aussi fantastique que dangereux. Cette version remastérisée propose des graphismes surpuissants, un gameplay qui exploite au maximum les manettes PSVR 2 Sense et leur retour haptique, et un tout nouveau mode de saut et d’escalade unique sur PSVR 2. Participez à une campagne solo de plus de 15 heures et affrontez un monde impitoyable où rôdent d’étranges créatures, à la fois proies et prédatrices. Fabriquez des armes de corps à cors et de longue portée, des vêtements et des potions pour survivre à vos aventures. Mise à niveau gratuite depuis la version PlayStation VR. -Colin Williamson, 17-bit

Synth Riders : Remastered Edition Klluge Interactive est fier d’annoncer qu’une version remastérisée de Synth Riders arrive sur PlayStation VR 2. La meilleure version du jeu à ce jour en même temps que le nouveau casque VR, nos fans PlayStation vont se régaler ! Grâce aux graphismes remastérisés, au retour haptique de la manette lorsque vous glissez sur les rampes, aux vibrations du casque quand vous rencontrez des obstacles en jeu, à la performance nouvelle génération et à l’optimisation du SSD pour réduire drastiquement les temps de chargement, les joueurs pourront profiter d’une expérience immersive et ultra fluide. La version remastérisée sera une mise à jour gratuite pour celles et ceux qui possèdent déjà Synth Riders sur PlayStation, y compris tous les DLC musicaux. –Sahin « Falcon » San, Marketing Manager, Kluge Interactive.

Thumper Devenez un scarabée de l’espace dans le jeu d’action et de rythme endiablé Thumper. Le gameplay est diablement simple : des commandes fluides, de l’action et de la vitesse supersonique. Ajoutez à cela des graphismes psychédéliques, une bande-son vibrante et des combats de boss qui débordent d’adrénaline pour une violence rythmique unique. Sur PlayStation VR 2, les graphismes en 4K (2000 x 2040 par œil), l’audio 3D et le retour haptique des manettes de jeu PSVR 2 Sense enrichissent l’immersion et la peur. Préparez-vous à ressentir chaque coup et chaque collision. Thumper vous secouera, vous malmènera, et vous en redemanderez. –Marc Flury, Drool LLC NFL Pro Era Voici votre chance de devenir quarterback de votre équipe de NFL favorite dans NFL Pro Era, le premier jeu en réalité virtuelle (VR) sous licence NFL et NFLPA. Grâce aux données de jeu en temps réel, NFL Pro Era apporte les projecteurs, les chants et les milliers de supporters endiablés dans votre salon dans un des jeux en VR à la première personne les plus authentiques et immersifs. Entrez sur le terrain et voyez si vous avez ce qu’il faut pour mener une équipe vers le Super Bowl ou faites des lancers virtuels avec vos amis dans votre stade préféré. Peu importe ce que vous décidez de faire, le futur du match vous appartient ! –Andrew Hawkins, Co-Founder, President – StatusPRO What the Bat? What The Bat? est une comédie fantastique et ridicule par les créateurs du jeu de golf parodique What The Golf? C’est un peu comme What The Golf? sauf qu’au lieu du golf, c’est du baseball, et c’est en VR et vous avez des battes à la place des mains. Préparez-vous à frapper, champion. What the Bat? vous met à l’épreuve dans une série de mini-jeux de plus en plus absurdes : devenez une bat-girl moderne, tirez, cuisinez, écrasez, frappez, cuisinez, peignez, faites des conserves, et caressez (oui, il y a un chien). Vivez une expérience en immersion totale absolument déjantée et unique. -Peter Bruun, Game Director, Triband

Rez Infinite En octobre 2016, nous avons sorti Rez Infinite comme titre de lancement du PSVR, classé 2e Meilleur jeu PSVR de tous les temps par Metacritic, et nous sommes de retour, pile à temps pour le lancement du PSVR 2 ! Préparez-vous une fois de plus à LA version ultime de Rez, une aventure de tir sensationnelle pleine de sons et de visuels saisissants, cette fois-ci sur PSVR 2 avec le suivi du mouvement des yeux (vous pouvez suivre et viser vos ennemis !) et le retour haptique des manettes et du casque. Ressentez une synesthésie à 360° qui vous coupera le souffle lorsque vous brisez des vagues d’ennemis et des boss métamorphes impressionnants, et aussi lorsque chacun de vos mouvements déclenche une symphonie de sons et couleurs qui se tissent et se mélangent à la bande-son légendaire. Vous pouvez également jouer à Rez Infinite sur TV sur la PS5. Les possesseurs du jeu PS4/PSVR original pourront mettre à niveau vers la version PS5/PSVR 2 pour 9,99 €. Tetsuya Mizuguchi, Founder and CEO, Enhance

Tetris Effect Il y a plus de quatre ans, nous lancions Tetris Effect sur PS4 et PSVR. Réinventer un classique et rendre l’expérience unique, jamais vue, entendue ou ressentie dans aucun autre jeu Tetris, n’a pas été chose facile, mais l’accueil positif que nous avons reçu nous a motivés et nous a poussés à faire évoluer le titre en « Connected » et à proposer une extension multijoueur. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que Tetris Effect: Connected arrive sur PS5 et PSVR 2 le 22 février. Grâce au suivi du mouvement des yeux, entrez dans la Zone en fermant et en rouvrant les yeux. Ressentez les moments décisifs du jeu et vos actions grâce au retour du casque et au retour haptique de la manette DualSense. Ces améliorations vous offriront une expérience Tetris unique. Vous pouvez également jouer au jeu sur TV sur la PS5 sans casque PSVR 2. Les possesseurs du jeu PS4/PS VR original pourront mettre à niveau vers la version PS5/PSVR 2 pour 9,99 €. Takashi Ishihara, Director, Enhance Creed Rise to Glory : Championship Edition En partenariat avec MGM, nous sommes ravis de vous confirmer le retour de Creed Rise to Glory avec Creed Rise to Glory : Championship Edition, disponible sur PlayStation VR 2 en 2023. Nous sommes enchantés de nous associer de nouveau à MGM et d’étendre les possibilités de Creed Rise to Glory : Championship Edition pour les anciens fans et les nouveaux. Les combats n’ont jamais été aussi viscéraux dans cette expérience de boxe immersive unique, rendue possible par les équipements et fonctionnalités de la PS5 et du PlayStation VR 2. Creed Rise to Glory : Championship Edition vous ramène sur le ring, et cette fois-ci, vous avez une nouvelle paire de gants. Découvrez de nouveaux modes, contenu et paramètres qui créent une expérience encore plus immersive et personnalisée pour les nouveaux joueurs ou les vétérans de Creed. De plus, les joueurs de la Championship édition pourront mettre leurs compétences à l’épreuve dans un mode JcJ en ligne remanié avec un meilleur appariement et le jeu multiplateformes. Creed III, le troisième opus de la franchise à succès sortira aux États-Unis le 3 mars 2023. – TQ Jefferson, Chief Product Officer at Survios The Last Clockwinder The Last Clockwinder est un jeu d’énigmes et d’automatisation dans lequel vous fabriquez des machines synchrones à partir de vos propres clones. Vous incarnez Jules, une jeune femme dont la mission est de réparer la tour de l’horloge : un ancien sanctuaire rassemblant des plantes et graines venues de toute la galaxie pour les sauver de la disparition. Utilisez les gants magiques pour créer un clone mécanique qui effectuera chacune de vos actions. Créez un système de clones interconnectés pour faire pousser des plantes, récolter des ressources et synthétiser de nouvelles graines. Vous pouvez coordonner vos clones pour créer des merveilles de précision et de collaboration, des machines farfelues de Rube Goldberg ou une troupe de danseurs synchronisés.

Un programme alléchant, qui nécessitera dans un premier temps de s'acquitter de 599,99 €, le prix du PlayStation VR 2 seul.