Hide The Corpse débarque sur PlayStation VR 2 : quand planquer un cadavre devient un jeu

Vous pensiez avoir tout vu en réalité virtuelle ? Pas sûr. Avec Hide The Corpse, fraîchement arrivé sur PlayStation VR 2 après un passage sur Meta Quest, le studio Realcast et l’éditeur HyperVR Games proposent une expérience qui ose le mélange improbable : un humour noir assumé, des mécaniques physiques imprévisibles et… un cadavre nommé Gus à déplacer.

Le principe est simple à expliquer, mais beaucoup moins à réaliser : Gus est là, inerte, et les policiers sont déjà en route. Quatre minutes, pas une de plus, pour le planquer. Facile ? Pas vraiment. D’abord parce que Gus n’a pas la souplesse d’un sac de courses, ensuite parce que chaque décor est une boîte à surprises.

Un musée truffé d’objets fragiles, un garage qui ressemble plus à une brocante qu’à un atelier, un navire englouti ou encore un vaisseau spatial où la gravité s’amuse à vos dépens… Chaque environnement force à improviser, et c’est là que le chaos s’installe. Plutôt que de sombrer dans le glauque, Hide The Corpse joue la carte du décalage. Gus peut se retrouver affublé d’une chemise disco, grimé en zombie ou encore moulé dans un costume de super-héros. De quoi donner un air de sketch à une scène qui, autrement, serait sinistre.

Et comme si ça ne suffisait pas, certains bonus viennent tout bouleverser. L’effet Flubber, par exemple, transforme Gus et tout ce qui l’entoure en balles rebondissantes. Résultat : la pièce se transforme en trampoline géant, et la tension se change en fou rire.

« Hide the Corpse vise à apporter une touche de légèreté à un scénario autrement macabre », explique Eneko Barandiaran, responsable de la publication chez HyperVR Games. Mission réussie : plus qu’un simple jeu de cache-cache morbide, c’est une suite de situations imprévues, presque cartoonesques, qui attendent les joueurs.

Hide The Corpse est disponible sur PlayStation VR 2 et sur le Meta Quest Store, au prix de 14,99 €. Une sortie SteamVR est déjà prévue, histoire que Gus puisse voyager un peu plus encore.