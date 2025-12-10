PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en décembre 2025 dévoilés pour terminer l'année en beauté

Une belle sélection pour conclure 2025





Après l'ajout surprise de Red Dead Redemption en début de mois alors que Grand Theft Auto V venait de faire son retour, il est désormais temps de voir quels seront les derniers jeux ajoutés cette année aux formules Extra et Premium du PlayStation Plus. Pour cette dernière, pas de surprise, il s'agira de SoulCalibur III, dernier en lice de la liste de septembre. Entre Assassin's Creed Mirage, Granblue Fantasy: Relink et Wo Long, il n'y aura pas de quoi s'ennuyer dans les prochaines semaines ! Étrangement, l'aventure tout en briques d'Aloy est présente alors qu'elle est offerte à tous ce mois-ci...

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en décembre 2025





Neuf des dix jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 16 décembre, Skate Story étant déjà disponible depuis lundi en day one.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Assassin's Creed Mirage (PS5, PS4)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS5, PS4)

Skate Story (PS5) - Déjà disponible

Granblue Fantasy: Relink (PS5, PS4)

Planet Coaster 2 (PS5)

Cat Quest III (PS5, PS4)

LEGO Horizon Adventures (PS5)

Paw Patrol, la Pat'Patrouille : Grand Prix (PS5, PS4)

Paw Patrol, la Pat'Patrouille World (PS5, PS4) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques SoulCalibur III (PS2)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en décembre 2025 dévoilé, ce sera presque Noël avant l'heure !