PlayStation Plus logo 29 03 2022

PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en décembre 2025 dévoilés pour terminer l'année en beauté

Source: PlayStation

La sélection mensuelle devrait plaire aux amateurs d'action et jeux de rôle, en plus d'avoir de quoi captiver les plus jeunes d'entre nous.

Une belle sélection pour conclure 2025

Après l'ajout surprise de Red Dead Redemption en début de mois alors que Grand Theft Auto V venait de faire son retour, il est désormais temps de voir quels seront les derniers jeux ajoutés cette année aux formules Extra et Premium du PlayStation Plus. Pour cette dernière, pas de surprise, il s'agira de SoulCalibur III, dernier en lice de la liste de septembre. Entre Assassin's Creed MirageGranblue Fantasy: Relink et Wo Long, il n'y aura pas de quoi s'ennuyer dans les prochaines semaines ! Étrangement, l'aventure tout en briques d'Aloy est présente alors qu'elle est offerte à tous ce mois-ci...

PlayStation Plus Extra Premium décembre 2025

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en décembre 2025

Neuf des dix jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 16 décembre, Skate Story étant déjà disponible depuis lundi en day one.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux

  • Assassin's Creed Mirage (PS5, PS4)
  • Wo Long: Fallen Dynasty (PS5, PS4)
  • Skate Story (PS5) - Déjà disponible
  • Granblue Fantasy: Relink (PS5, PS4)
  • Planet Coaster 2 (PS5)
  • Cat Quest III (PS5, PS4)
  • LEGO Horizon Adventures (PS5)
  • Paw Patrol, la Pat'Patrouille : Grand Prix (PS5, PS4)
  • Paw Patrol, la Pat'Patrouille World (PS5, PS4)

PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques

  • SoulCalibur III (PS2)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

