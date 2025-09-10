PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en septembre 2025 dévoilés, c'est assez léger

Une rentrée assez calme





Ces deux derniers mois, les ajouts aux Catalogues des Jeux et des Classiques accessibles aux abonnés Extra et/ou Premium du PlayStation Plus ont été plutôt bons avec de grosses têtes d'affiche donnant bien envie si jamais vous n'y aviez pas déjà joué. En effet, Cyberpunk 2077 en juillet, ainsi que Marvel's Spider-Man ou encore Sword of the Sea en août, les raisons de souscrire un abonnement ne manquaient pas. Ce ne sera pas autant le cas en septembre malgré la présence d'un spin-off de Persona 5 ou du dernier WWE 2K en date, même si ces quelques productions valent le coup d'œil. Une fois de plus, c'est surtout la justification du surcoût pour l'offre Premium qui va avoir du mal à passer.

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en septembre 2025





Les 8 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 16 septembre.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux WWE 2K25 (PS5, PS4)

Persona 5 Tactica (PS5, PS4)

Green Hell (PS5, PS4)

Fate/Samurai Remnant (PS5, PS4)

Crow Country (PS5, PS4)

The Invincible (PS5)

Conscript (PS5) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Legacy of Kain: Defiance (PS2)

