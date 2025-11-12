Actualité
PlayStation Plus logo 29 03 2022

PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en novembre 2025 dévoilés, avec le retour du dernier GTA

Source: PlayStation

Outre l'incontournable monde ouvert de Rockstar, la survie, l'horreur et la réflexion feront partie du programme ce mois-ci.

GTA V pour patienter d'ici l'arrivée de Grand Theft Auto VI

Après la récente mise à jour du PlayStation Portal lui permettant de streamer les jeux dans le cloud en ayant un abonnement PlayStation Plus Premium, il va sans dire que l'attractivité du service n'en est que renforcée auprès des joueurs souhaitant profiter d'une large ludothèque depuis n'importe où (du moins si le réseau suit). Ces derniers et les membres Extra vont pouvoir (re)découvrir tout un tas de titres supplémentaires d'ici quelques jours puisque les ajouts aux Catalogues des Jeux et des Classiques de novembre viennent d'être dévoilés.

Nous y retrouverons encore Grand Theft Auto V, déjà ajouté en décembre 2023 puis retiré par la suite. Son successeur n'arrivant désormais que dans un an, ce sera l'occasion de le refaire. De bons jeux l'accompagnent, même s'ils n'ont évidemment pas la même portée auprès du grand public. Quant à la production rétro du mois, pas de surprise puisque Tomb Raider: Anniversary avait été officialisé lors du State of Play de septembre, ne laissant plus que SoulCalibur III pour décembre.

PlayStation Plus Extra Premium novembre 2025

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en novembre 2025

Les 9 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 18 novembre.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux

  • Grand Theft Auto V (PS5, PS4)
  • Pacific Drive (PS5)
  • Still Wakes The Deep (PS5)
  • Insurgency: Sandstorm (PS5, PS4)
  • Thank Goodness You're Here! (PS5, PS4)
  • The Talos Principle 2 (PS5)
  • Monster Jam Showdown (PS5, PS4)
  • MotoGP 25 (PS5, PS4)

PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques

  • Tomb Raider: Anniversary (PS2)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

