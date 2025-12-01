GUIDE D'ACHAT NOËL 2025 : Switch 2, quels sont les jeux à acheter ?

Actualité
Comme chaque fin d’année, nous vous proposons un guide tout frais pour aider à choisir les pépites idéales à offrir à Noël.

Des jeux à se mettre sous la dent !

2025 a offert une belle ribambelle de sorties réjouissantes, surtout avec la venue de la Switch 2. Entre les aventures délirantes, les RPG tout doux pour l’hiver, les expériences qui réchauffent le cœur et les productions plus musclées qui relancent l’adrénaline, cette cuvée a de quoi satisfaire tous les joueurs. Les studios ont continué d’exploiter chaque recoin de la console pour livrer des histoires soignées, des mondes attachants et des gameplay bien rodés, parfois même étonnamment ambitieux.

Nintendo Switch 2 Annonce Console Hardware Visuel Mario Kart

Les grands noms n’ont pas démérité cette année, mais quelques nouveautés ont aussi tiré leur épingle du jeu, prouvant que cette nouvelle console a de quoi amuser. Nous avons donc rassemblé quelques titres qui méritent leur place au pied du sapin. N'oubliez pas que la Switch 2 est compatible avec la Switch 1, le catalogue est donc monstreux si vous n'avez jamais eu la console de Nintendo entre les mains...

Bref, pour le coup, n’hésitez pas à partager vos propres recommandations à notre communauté via les commentaires de cet article ; plus il y a d’idées sous le sapin, mieux c’est !

