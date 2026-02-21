Xbox : du changement à la tête de la division gaming de Microsoft, c'est terminé pour Phil Spencer et Sarah Bond

C'est un petit séisme qui a secoué la communauté Xbox ce vendredi soir. En effet, après une rumeur à priori infondée l'été dernier, la responsable de la communication chez Xbox déclarait que Phil Spencer n'était pas près de prendre sa retraite de sitôt. Eh bien... il va quitter ses fonctions de CEO de Microsoft Gaming pas plus tard que ce lundi 23 février 2026. En cette année des 25 ans de la marque, il va donc céder sa place à Asha Sharma, qui était jusqu'à présent présidente des produits CoreAI de Microsoft.

Quant à Matt Booty, actuellement à la tête des Xbox Game Studios, il va reprendre le rôle de Sarah Bond en tant que vice-président et COO de Xbox, cette dernière ayant « démisionné ». Si nous mettons des guillemets, c'est parce qu'il y a potentiellement anguille sous roche de ce côté. Parmi les déclarations que vous pourrez lire plus bas, elle est simplement citée deux fois par Phil Spencer et n'a donc pas pris la parole, tandis que Satya Nadella n'a même pas pris la peine de parler d'elle... De plus, comme l'a rapporté Shinobi62, elle avait posté quelques heures avant un message sur LinkedIn parlant d'améliorer l'accessibilité chez Xbox, comme si de rien n'était. De là à penser qu'elle a appris la nouvelle au dernier moment et a été limogée, il n'y a qu'un pas... Son silence sur Twitter / X va malheureusement également dans ce sens.

Vous trouverez ci-dessous une traduction des différentes déclarations ayant été effectuées sur le blog de Microsoft. Compte tenu du passif d'Asha Sharma, la crainte envers l'IA est directement venue en tête de nombreuses personnes et c'est sans doute la raison pour laquelle elle a précisé ne pas vouloir « d'AI slop » dans les jeux. Pour autant, cela ne veut pas dire que les développeurs n'utiliseront pas cette technologie pour les concevoir.

SATYA NADELLA

Le jeu vidéo fait partie intégrante de Microsoft depuis ses débuts. Flight Simulator est sorti avant Windows, et on peut pratiquement tracer une ligne entre DirectX dans les années 90 et l'ère du calcul accéléré dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.

Alors que nous célébrons le 25e anniversaire de Xbox, les opportunités et le programme d'innovation qui s'offrent à nous sont immenses. Aujourd'hui, nous touchons plus de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels, nous sommes un éditeur de premier plan sur toutes les plateformes et nous continuons d'innover dans les domaines du hardware gaming, du contenu et de la communauté, au service des créateurs et des joueurs du monde entier.

Je crois fermement au potentiel du jeu vidéo et à son rôle central dans notre stratégie de développement client. C'est pourquoi, pour l'avenir, je suis ravi d'annoncer la nomination d'Asha Sharma au poste de vice-présidente exécutive et CEO de Microsoft Gaming, sous ma responsabilité directe. Au cours des deux dernières années chez Microsoft, et auparavant en tant que COO chez Instacart et vice-présidente chez Meta, Asha a contribué à la création et au déploiement à grande échelle de services qui touchent des milliards de personnes et soutiennent des écosystèmes florissants pour les consommateurs et les développeurs. Elle apporte une expérience approfondie en matière de création et de développement de plateformes, d'alignement des modèles économiques sur la valeur à long terme et d'opérations à l'échelle mondiale, ce qui sera essentiel pour mener notre activité jeu vidéo vers une nouvelle phase de croissance.

Matt Booty deviendra vice-président exécutif et CCO, sous la responsabilité d'Asha. Son parcours professionnel témoigne d'un engagement de toujours envers les jeux vidéo et leurs créateurs. Sous sa direction, Microsoft Gaming s'est développé et compte aujourd'hui près de 40 studios répartis entre Xbox, Bethesda, Activision Blizzard et King, qui abritent des franchises cultes telles que Halo, The Elder Scrolls, Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush et Fallout.

Ensemble, Asha et Matt possèdent l'expertise nécessaire en matière de produits grand public et de jeux vidéo pour faire progresser l'innovation de notre plateforme et notre production de contenu. L'année dernière, Phil Spencer a décidé de prendre sa retraite et, depuis, nous travaillons sur sa succession. Je tiens à remercier Phil pour son leadership et son partenariat exceptionnels. Pendant plus de 38 ans chez Microsoft, dont 12 à la tête de la division jeux vidéo, Phil a contribué à transformer nos activités et nos méthodes de travail. Il a étendu notre présence sur PC, mobile et cloud ; a quasiment triplé la taille de l'entreprise ; a contribué à façonner notre stratégie grâce aux acquisitions d'Activision Blizzard, de ZeniMax et de Minecraft ; et a renforcé notre culture au sein de nos studios et plateformes. J'admire depuis longtemps l'engagement indéfectible de Phil envers les joueurs, les créateurs et son équipe, et je lui suis personnellement reconnaissant pour son leadership et ses conseils. Il continuera de travailler en étroite collaboration avec Asha pour assurer une transition en douceur.

Nous avons des talents créatifs exceptionnels dans tous nos studios et une plateforme mondiale sans égale. Je suis enthousiaste quant à la manière dont nous allons saisir les opportunités à venir et définir ce qui vient ensuite, tout en restant fidèles aux attentes des joueurs et des créateurs.

Je vous invite à vous joindre à moi pour féliciter Asha et Matt pour leurs nouvelles fonctions, et pour remercier Phil pour tout ce qu'il a accompli pour Microsoft et pour notre industrie.

PHIL SPENCER

Lorsque j'ai franchi les portes de Microsoft en tant que stagiaire en juin 1988, je n'aurais jamais imaginé les produits que je contribuerais à créer, les joueurs et les clients que nous servirions, ni les équipes extraordinaires que j'aurais la chance d'intégrer. Ce fut une aventure extraordinaire et le privilège d'une vie.

L'automne dernier, j'ai confié à Satya que j'envisageais de prendre du recul et d'entamer un nouveau chapitre de ma vie. Dès lors, nous avons convenu d'aborder cette transition avec détermination, en privilégiant la stabilité et en consolidant les fondations que nous avons bâties. Xbox a toujours été bien plus qu'une simple entreprise. C'est une communauté dynamique de joueurs, de créateurs et d'équipes profondément attachés à nos créations et à la manière dont nous les développons. Elle mérite donc une stratégie réfléchie et mûrement réfléchie pour l'avenir.

Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère passionnante pour Microsoft Gaming avec l'arrivée d'Asha Sharma au poste de CEO, et je suis ravi de lui souhaiter la bienvenue au sein de cette équipe formidable. Travailler avec elle ces derniers mois m'a donné une confiance incroyable. Elle fait preuve d'une curiosité authentique, d'une grande clarté et d'un engagement sans faille envers les joueurs, les créateurs et les décisions qui façonneront notre avenir. Nous savons que c'est un moment crucial pour nos fans, nos partenaires et nos équipes, et nous mettons tout en œuvre pour que cette transition se déroule au mieux. Je resterai en tant que conseiller tout au long de l'été afin d'assurer une transition en douceur.

Je suis également reconnaissant de la solidité de notre organisation de studios. Matt Booty et ses équipes continuent de développer un catalogue exceptionnel, et j'ai pleinement confiance dans le leadership et la dynamique créative de nos studios à travers le monde. Je tiens à féliciter Matt pour sa promotion au poste de vice-président exécutif et CCO.

Dans le cadre de cette transition, Sarah Bond a décidé de quitter Microsoft pour entamer un nouveau chapitre. Sarah a joué un rôle déterminant durant une période charnière pour Xbox, contribuant à façonner notre stratégie de plateforme, à développer le Game Pass et le cloud gaming, à soutenir les lancements de nouvelles consoles et à guider certains des moments les plus importants de notre histoire. Je suis reconnaissant de son partenariat et de son impact, et je lui souhaite le meilleur pour la suite.

Avant tout, à tous les membres de Microsoft Gaming, je tiens à vous dire « merci ». J'ai énormément appris de cette équipe et de cette communauté, j'ai grandi à vos côtés et j'ai été constamment inspiré par la créativité, le courage et l'attention que vous portez chaque jour aux joueurs, aux créateurs et les uns aux autres.

Je suis immensément fier de ce que nous avons construit ensemble ces 25 dernières années, et j'ai une confiance totale en vous et en l'avenir. Je vous soutiendrai dans ce nouveau chapitre en tant que fan et joueur Xbox le plus fervent.

ASHA SHARMA

Chère équipe,

Aujourd'hui, je prends mes fonctions de CEO de Microsoft Gaming.

Je ressens deux sentiments à la fois : humilité et urgence.

Humilité, car cette équipe a bâti quelque chose d'extraordinaire au fil des décennies. Urgence, car le monde du jeu vidéo connaît une période de transformation rapide, et nous devons avancer avec clarté et conviction.

Je m'engage dans un travail façonné par des générations d'artistes, d'ingénieurs, de concepteurs, d'auteurs, de musiciens, d'opérateurs et bien d'autres, qui ont créé des univers ayant apporté joie et profonde signification personnelle à des centaines de millions de joueurs. Le niveau de savoir-faire est exceptionnel, et il est amplifié par Xbox, fondé sur la conviction que le pouvoir des jeux vidéo unit les gens et fait progresser l'industrie.

Merci à Phil pour son leadership, et à toutes les équipes des studios, des plateformes et des opérations qui ont contribué à bâtir ces fondations. Nous sommes les gardiens de certaines des histoires et des personnages les plus appréciés du divertissement et nous réunissons joueurs et créateurs autour du plaisir et de la communauté du jeu vidéo d'une manière totalement inédite.

Ma première mission est simple : comprendre ce qui fait le succès de ce système et le préserver.

Cela repose sur trois engagements.

Premièrement, de grands jeux.

Tout commence ici. Avant toute chose, nous devons créer de grands jeux appréciés des joueurs. Des personnages inoubliables, des histoires émouvantes, un gameplay innovant et une créativité hors pair. Nous donnerons les moyens à nos studios, investirons dans des franchises emblématiques et soutiendrons des idées novatrices. Nous prendrons des risques. Nous explorerons de nouveaux secteurs et marchés où nous pourrons apporter une réelle valeur ajoutée, en nous appuyant sur les attentes des joueurs.

J'ai promu Matt Booty en reconnaissance de cet engagement. Il comprend parfaitement le métier et les défis liés à la création de jeux exceptionnels, a dirigé des équipes qui ont produit des œuvres primées et a gagné la confiance des développeurs de jeux à travers toute l'industrie.

Deuxièmement, le retour de Xbox.

Nous réaffirmons notre engagement envers nos fans et joueurs Xbox de la première heure, ceux qui nous font confiance depuis 25 ans, ainsi qu'envers les développeurs qui créent les vastes univers et expériences immersives plébiscités par les joueurs du monde entier.

Nous célébrerons nos origines en réaffirmant notre engagement envers Xbox, à commencer par la console qui a façonné notre identité. Elle nous relie aux joueurs et aux fans qui investissent dans Xbox, ainsi qu'aux développeurs qui créent des expériences ambitieuses pour elle.

Le jeu vidéo s'étend désormais à tous les appareils, sans se limiter à un seul matériel. Avec notre expansion sur PC, mobile et cloud, l'expérience Xbox se doit d'être fluide, instantanée et à la hauteur des communautés que nous servons. Nous lèverons les obstacles pour que les développeurs puissent créer une seule fois et toucher les joueurs du monde entier, sans compromis.

Troisièmement, l'avenir du jeu.

Nous assistons à la réinvention du jeu.

Pour être à la hauteur de cette nouvelle ère, nous allons créer de nouveaux modèles économiques et de nouvelles façons de jouer en nous appuyant sur nos atouts actuels : des équipes, des personnages et des mondes emblématiques que les joueurs adorent. Mais nous ne considérerons pas ces mondes comme de simples propriétés intellectuelles statiques à exploiter et à monétiser. Nous construirons une plateforme et des outils partagés qui permettront aux développeurs et aux joueurs de créer et de partager leurs propres histoires.

À mesure que la monétisation et l'IA évoluent et influencent notre avenir, nous ne privilégierons pas l'efficacité à court terme ni n'inonderons notre écosystème de bouille d'IA sans âme. Les jeux sont et resteront toujours un art, façonné par des humains et créé grâce aux technologies les plus innovantes que nous mettons à leur disposition.

Les 25 prochaines années appartiennent aux équipes qui oseront créer quelque chose de surprenant, quelque chose que personne d'autre n'osera tenter, et qui auront la patience d'aller jusqu'au bout. Nous l'avons déjà fait, et je suis là pour nous aider à le refaire. Je souhaite renouer avec l'esprit d'innovation qui a donné naissance à Xbox. Cela exigera de nous une remise en question constante, une réévaluation des processus, la préservation de ce qui fonctionne et le courage de changer ce qui ne fonctionne pas.

Merci de m'accueillir dans cette aventure.

Asha

MATT BOOTY

J'ai lu le message de Phil avec une immense gratitude. Il a toujours été un fervent défenseur des créateurs de jeux et de nos équipes, et j'ai énormément appris de son leadership au fil des ans. Tous nos jeux ont bénéficié de son soutien indéfectible. Je suis également reconnaissant à Satya pour son engagement constant envers le jeu vidéo et sa vision de la manière dont il est connecté au reste de la société.

Pour l'avenir, je suis ravi de faire équipe avec Asha, notre prochaine CEO. Nos premières discussions ont porté sur son engagement à créer d'excellents jeux et sur le rôle crucial que cela joue dans notre réussite globale. Elle pose des questions, insiste pour obtenir des éclaircissements et souhaite que nos décisions soient guidées par les besoins des joueurs et des développeurs. Cet état d'esprit est essentiel, car le secteur qui nous entoure évolue rapidement : la manière dont les joueurs interagissent, la façon dont les jeux sont créés et l'évolution des modèles économiques et des plateformes.

Nous avons de bonnes raisons d'être optimistes pour l'avenir. Cette organisation et ses franchises ont su s'adapter aux changements depuis des décennies, et notre force réside dans nos équipes, capables de s'adapter et de maintenir leur niveau de performance. Cette confiance repose sur un solide portefeuille de franchises établies, sur de nouveaux projets prometteurs et sur une forte demande des joueurs pour ce que nous construisons.

Mon objectif est de soutenir les équipes et les responsables en place, et de créer les conditions optimales pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Précisons qu'aucun changement organisationnel n'est prévu pour nos studios.

Merci pour tout ce que vous faites pour les joueurs et les uns pour les autres.

Matt