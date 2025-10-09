Battlefield 6 : les tests tombent, voici les notes de la presse anglophone

C'est demain que sort Battlefield 6, le prochain volet de la franchise de jeux de tir d'EA Games. L'éditeur mise gros avec ce nouvel opus, développé par plusieurs équipes (DICE, Criterion, Ripple Effect et Motive Studios), réunies sous la bannière Battlefield Studios. En attendant le lancement officiel, la presse anglophone dévoile ses notes.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Battlefield 6 ?





Alors, Battlefield 6 est-il une réussite ? Eh bien oui, les notes sont globalement positives, sauf chez IGN qui, pour l'instant, s’est concentré sur la campagne solo et qui n'a pas été convaincu. Les autres testeurs ont apprécié le gameplay réussi, le système de progression très clair, la variété des classes, armes et gadgets, les destructions réalistes ou encore la qualité graphique. Cependant, le mode solo n'a rien de mémorable. Un sérieux concurrent à Call of Duty: Black Ops 7, donc !

Quand sortira Battlefield 6 ?





La date de sortie de Battlefield 6 est fixée au 10 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez acheter le jeu à 60,36 € chez Leclerc.

Les notes de Battlefield 6 par la presse anglophone