Battlefield 6 : du contenu inédit pour la Saison 1 et REDSEC, le FPS sera gratuit pendant quelques jours

Battlefield Studios lance aujourd’hui du nouveau contenu saisonnier pour Battlefield 6 et Battlefield REDSEC, avec la sortie de Résistance californienne. L'équipe a également annoncé qu’un essai gratuit permettra aux joueurs et joueuses de se plonger dans Battlefield 6 du 25 novembre au 2 décembre, à travers une sélection de 5 modes et 3 cartes disponibles.

Avec la mise à jour Résistance californienne, Battlefield 6 permettra aux joueurs et joueuses possédant le jeu de combattre sur une toute nouvelle carte appelée Eastwood, située dans un quartier idyllique du sud de la Californie. Des terrains de golf aux villas de luxe, ce quartier huppé autrefois paisible se transformera en zone de guerre.

Le mode Sabotage dévoilé





La communauté découvrira également un nouveau mode rapide appelé Sabotage, dans lequel les joueurs et joueuses devront détruire un maximum de sites avant la fin de la manche. Sabotage sera disponible sur plusieurs cartes pendant sa durée limitée, notamment les nouvelles cartes de la Saison 1, Eastwood et Plaine de l'or noir.

Du nouveau contenu pour Battlefield REDSEC





Battlefield REDSEC étend également son offre gratuite avec du contenu inédit disponible dès aujourd'hui. Survie reçoit une nouvelle mission, tandis que Fort Lyndon propose des conteneurs top-secrets (planques de survivalistes) à ouvrir dans le mode Battle Royale.

Pour les habitués et habituées de Portal, la mise à jour Résistance californienne a également transformé cet ensemble d’outils en un véritable bac à sable, offrant aux créateurs et créatrices plus de liberté que jamais pour concevoir et personnaliser des expériences inoubliables.

Enfin, la mise à jour ajoute l'événement à durée limitée Résistance californienne, disponible pendant toute la phase Résistance californienne, aussi bien sur Battlefield 6 que sur REDSEC qui est disponible gratuitement. Cet événement proposera une branche bonus, qui peut être complétée en parallèle du Passe de combat de la Saison 1.

La dernière phase de la Saison 1 commencera le 9 décembre avec Offensive hivernale, qui apportera du contenu thématique saisonnier au jeu.

Aperçu de Résistance californienne





Battlefield 6 :

: Nouvelle carte - Eastwood



Nouveau mode - Sabotage



Nouveau véhicule - VTP Turfpro Royal (le véhicule le plus meurtrier sur le fairway)



Essai gratuit - du 25 novembre au 2 décembre

Battlefield REDSEC :

: Nouvelle mission Survie - Rodéo



Battle Royale - Nouveaux conteneurs top-secrets (planques de survivalistes)

Contenu partagé Battlefield 6 / Battlefield REDSEC

Équipements de guerre - Armes rares trouvées dans des caches de grande valeur sur les cartes (expériences Guerre totale, Battle Royale et Portal)



Nouveau fusil à pompe - DB-12



Nouvelle arme d'appui - M357 Trait



Nouvel accessoire - Butée de main fine

La mise à jour d'aujourd'hui comporte également diverses corrections de bugs.

Battlefield 6 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez acheter le jeu à 53,70 € chez Leclerc.