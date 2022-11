Battlefield 2042 : le contenu de la Saison 3 et sa refonte des Spécialiste précisés en vidéo, une Saison 5 déjà en vue et bientôt un ajout au Xbox Game Pass !

DICE nous avait déjà offert un regard sur ce que proposerait Battlefield 2042 à l'avenir, jusqu'à sa Saison 3, avec notamment une refonte du système de Spécialistes à venir. Il refait désormais le point sur le futur du titre à l'approche du terme de la Saison 2, en nous projetant cette fois en 2023 jusqu'à la Saison 5, voire plus tard encore.

Déjà, même si la Saison 3 n'a pas encore de date de sortie, elle est imminente et amènera un nouveau Spécialiste, une toute nouvelle carte, de nouveaux équipements, ainsi que les fusils mitrailleurs XM-8 et A-91 dans le Coffre. La refonte des Spécialistes avec l'introduction des classes Assaut, Ingénieur, Soutien et Éclaireur arrivera dans un second temps, avec la mise à jour 3.2 prévue pour 2023. Les versions retravaillées de Manifeste et Rupture arriveront respectivement avec la 3.1 et la 3.2.

Et, oui, DICE le confirme au détour de son rapport vidéo : le développement de la Saison 4 est déjà en cours et il prépare même déjà la suite et donc probablement une Saison 5, ce qui nous annonce une année 2023 rythmée.

Salut à tous ! Alors que nous approchons de la fin de la Saison 2 : Maîtres d'armes, nous voulons vous annoncer où nous en sommes avec la Saison 3 et vous parler de la nouvelle version des Spécialistes et des classes, des prochaines armes de 2042 et des cartes retravaillées. Nous allons également vous en dire plus sur l'avenir de Battlefield 2042 après la Saison 4. Je laisse la parole à Alexia Christofi, de l'équipe de développement de Battlefield 2042. Pour récapituler notre vidéo d'annonce de développement, la Saison 3 n'est plus très loin. Elle introduira un nouveau Spécialiste, une toute nouvelle carte, les versions retravaillées de Manifeste et Rupture et de nouveaux équipements pour étoffer votre arsenal. La Saison 3 signera également le retour des classes dans Battlefield 2042, mais ce n'est pas tout. Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons entamé la phase de préproduction du nouveau contenu qui sortira après la Saison 4, l'année prochaine. Notre travail sur Battlefield 2042 n'est pas terminé. Nous sommes fiers du travail accompli au cours des 12 derniers mois, et si vous n'avez pas encore plongé dans le jeu, sachez qu'avec la Saison 3, Battlefield 2042 rejoindra le Xbox Game Pass Ultimate et qu'il sera également disponible pour les abonnés EA Access. De plus, en décembre, vous profiterez de périodes d'accès gratuit sur toutes les plateformes. Vous pourrez constater l'évolution du jeu et les améliorations que nous lui avons apportées. Nous avons hâte de vous accueillir sur le champ de bataille. Nouvelles armes du Coffre Au début de la Saison 3, le fusil-mitrailleur XM-8 de Bad Company 2 rejoindra l'arsenal du jeu en plus de l'A-91 de Battlefield 3. D'autres armes du Coffre débarqueront via les futures mises à jour de la Saison. Ces armes classiques seront accompagnées du tout nouveau matériel que l'équipe a développé pour la Saison 3. Suivez-nous pour en savoir plus à son sujet et découvrir comment il transformera le champ de bataille au cours des prochaines semaines.

Spécialistes retravaillés - Mise à jour 3.2



Maintenant que notre travail sur la Saison 3 est terminé, nous avons finalisé la refonte des Spécialistes et le nouveau système de classes de Battlefield 2042. Ce grand changement sera apporté au début de l'année 2023 pendant la deuxième moitié de la Saison 3, avec la mise à jour 3.2. Si vous avez manqué la dernière annonce concernant la nouvelle version des Spécialistes, sachez que nous nous sommes engagés à réintroduire les classes dans le jeu, en conférant aux Spécialistes des rôles définis qui leur donnent accès à des ensembles spécifiques de gadgets et d'équipements adaptés à leurs besoins sur le champ de bataille. Nous avons testé ces nouveautés en long et en large. Nous avons même fait participer des membres de la communauté Battlefield, qui nous ont donné leur avis et nous ont aidés à aller dans la bonne direction. Cela nous a permis de tester les avantages des armes que nous avons introduits grâce à vos retours. Il s'agit d'un système qui nous permet de conserver la liberté de combat que vous appréciez tant, mais qui récompense les personnes qui emploient les armes communément associées à leur classe. Voici à quoi ressemble le système des avantages des armes pour le moment. Assaut - Avantages au fusil d'assaut Vous braquez plus rapidement le fusil d'assaut après le sprint. Ingénieur - Avantages avec les armes utilitaires Les armes utilitaires ont de meilleures capacités de rechargement. Soutien - Avantages au fusil-mitrailleur Les fusils-mitrailleurs disposent de chargeurs supplémentaires et sont plus efficaces avec un bipied. Éclaireur - Avantages au fusil de précision Vous stabilisez la visée plus rapidement en retenant votre respiration. Vous retenez votre respiration plus longtemps. Suivant vos retours, nous avons également transféré Irish dans la classe Soutien. Crawford devient un Ingénieur. Irish va donc hériter de l'attribut actuel de Crawford, qui permet de réanimer ses alliés en leur donnant des munitions de gadget supplémentaires. Nous développerons un nouvel attribut pour Crawford, qui lui permettra de mieux se spécialiser en tant qu'Ingénieur. Nous avons également examiné la façon dont Rao pourra s'intégrer le mieux dans ce nouveau système. Nous travaillons sur l'amélioration des communications avec l'équipe et l'escouade par le biais de ce Spécialiste, afin qu'il soit un bon élément de la classe Éclaireur. Pour plus d'informations sur ces changements, pensez à consulter notre dernier article. Avec la Saison 3 qui se profile à l'horizon, nous avons un nouveau Spécialiste à vous présenter, qui rejoindra plus tard la classe Assaut. Nous avons hâte que vous le découvriez au cours des prochaines semaines. Nouvelles versions de Manifeste et Rupture 2 nouvelles cartes retravaillées débarqueront avec la Saison 3. Avec la mise à jour 3.1, vous obtiendrez la nouvelle version de la carte Manifeste. Ensuite, la mise à jour 3.2 (qui signera l'arrivée du nouveau système des Spécialistes) introduira la nouvelle version de Rupture. La nouvelle Manifeste s'inscrit dans la droite lignée des nouvelles versions de Kaléidoscope, Renouveau et Orbital. Les drapeaux des QG sont plus proches de l'action et les espaces présentant peu d'intérêt ont été supprimés. Nous avons également amélioré la visibilité sur cette carte pour que l'environnement soit mieux éclairé et que les ennemis soient plus faciles à localiser.

La carte bénéficie de davantage d'abris et de meilleures trajectoires entre les drapeaux, qui ont été particulièrement retravaillés pour que vous puissiez bien vous concentrer sur l'attaque ou la défense lorsque vous jouez l'objectif. N'oubliez pas de consulter l'aperçu de ces changements dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous vous donnerons plus d'informations à l'approche de la mise à jour 3.1. Au début de l'année 2023, vous découvrirez la nouvelle version de Rupture, qui bénéficiera d'une refonte spectaculaire. Nous allons rapprocher la plateforme pétrolière de l'action et améliorer le gameplay dans un espace de jeu plus élaboré. Nous avons soigneusement étudié le drapeau Point de vue et en avons conclu que nous pourrions offrir une manche plus captivante en Conquête sans lui. Cela nous a menés à réfléchir à l'espace de jeu que nous devrions conserver au sommet du glacier et à de nouvelles façons de jouer avec la glace. Il y a de tout nouveaux drapeaux sur la carte. Nous avons en outre retravaillé la ville et les raffineries à proximité pour que vous puissiez vous déplacer en toute confiance entre ces drapeaux en infanterie. Nous avons également amélioré les nuanceurs de glace et de neige qui apportent de nouveaux visuels à la carte. Nous avons hâte que vous l'essayiez en 2023. Nos travaux d'amélioration de la carte se poursuivront l'année prochaine. Nous ne manquerons pas de vous en dire plus. Saison 2 - Rétrospective Durant la Saison 2 : Maîtres d'armes, vous avez pu profiter du tout premier évènement de mi-saison, Les Liquidateurs. Voici ce que nous avons appris tout au long de cet évènement. Nous savons que vous l'avez apprécié et que le mode Conquête tactique a été une alternative amusante au mode Conquête d'All-Out Warfare. Vous avez été nombreux à vous plonger dans ce mode, et vous y avez joué plus qu'aux autres modes au cours de ces deux semaines. Merci beaucoup ! Nous avons entendu vos retours à propos des pièges lors des réapparitions, qui permettaient à une équipe de prendre le contrôle total du champ de bataille. Nous envisageons d'améliorer les réapparitions sur les drapeaux pour qu'elles soient plus gérables. Nous sommes également conscients que les combats à 8 contre 8 et 16 contre 16 ont mené à des expériences de jeu très différentes, le 16 contre 16 étant plus adapté au mode et à la taille des espaces de jeu. Si nous vous proposons à nouveau le mode Conquête tactique à l'avenir, nous prendrons ces commentaires en compte pour améliorer l'expérience de jeu. Nous admettons également que l'évènement aurait pu proposer plus de récompenses. Nous avons bien pris en considération vos retours pour les futurs évènements de mi-saison. Nous veillerons à ce que vous puissiez gagner et débloquer davantage d'éléments esthétiques, mais aussi à mieux vous annoncer les récompenses des évènements prévus. Nous aimerions également améliorer les informations qui s'affichent en fin de manche pour que vous puissiez mieux suivre votre progression dans ces évènements. Nous envisageons d'introduire cette modification dans une Saison ultérieure. Saison 3 (et ce qui vous attend) Nous ne sommes qu'à quelques semaines du début de la Saison 3. Cette Saison introduira un tout nouveau champ de bataille, situé dans un lieu que nous avons toujours rêvé de réaliser, mais qui n'est jamais apparu en 20 ans de Battlefield. Vi är väldigt förväntansla ! La Saison 3 ajoutera un Spécialiste, un Passe de combat, du matériel, un nouvel évènement, des expériences et bien plus encore pour Battlefield Portal, ainsi que des améliorations et des correctifs divers au fil des mises à jour.

Sinon, Electronic Arts en a profité pour dévoiler que des périodes d'essai gratuit auront lieu en décembre et surtout que Battlefield 2042 serait ajouté à EA Play et donc le Xbox Game Pass Ultimate dès le lancement de la Saison 3, soit dans les semaines à venir !

Période d'accès gratuit Connectez-vous pendant les périodes d'accès gratuit pour obtenir le Pack de bienvenue de Battlefield 2042, qui comprend une collection de nouveaux éléments cosmétiques ainsi qu'un accès instantané aux Spécialistes de la Saison 1 et 2, Lis et Crawford, ce qui élève à 13 le nombre de Spécialistes disponibles. Plus de 15 cartes seront disponibles, incluant 4 zones entièrement retravaillées depuis le lancement. Le titre propose également plus de 100 armes et gadgets ainsi que plus de 40 puissants véhicules dans 6 modes de jeu uniques. Tous les paliers de contenu du Passe de combat standard peuvent être débloqués en jouant gratuitement. Il est également possible d'acquérir un Passe de combat Premium pour accéder à encore plus de paliers. Les achats et la progression seront conservés pour les joueurs désirant acquérir Battlefield 2042 suite à cet essai. Ne manquez pas de vous déployer au cours des périodes d'accès gratuit suivantes : Téléchargez le jeu et jouez gratuitement sur Xbox entre le 1er décembre à 09h01 (CET) et le 5 décembre à 08h59 (CET).

Téléchargez le jeu et jouez gratuitement sur Steam entre le 1er décembre à 19h00 (CET) et le 5 décembre à 19h00 (CET).

Téléchargez le jeu et jouez gratuitement sur PlayStation entre le 16 décembre à 17h00 (CET) et le 23 décembre à 17h00 (CET).

Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.