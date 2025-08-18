JCC Pokémon Pocket va méga-évoluer et secouer la meta, plusieurs cartes de toute beauté dévoilées

La Méga-Évolution arrive dans TCG Pocket





Ces trois derniers jours, la ville d'Anaheim aux États-Unis accueillait les Championnats du Monde Pokémon 2025 avec évidemment le TCG physique fortement représenté. Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket avait également droit à son stand sur place et quelques évènements annexes pour que les joueurs puissent s'affronter, même sans qu'il y ait de tournoi officiel mondial pour le moment contrairement à son homologue. Durant la cérémonie de clôture, Tsunekazu Ishihara est monté sur scène afin d'effectuer plusieurs annonces, dont une concernant ce jeu mobile de DeNA. Non, il ne s'agissait pas encore du prochain booster qui succédera à Sagesse entre Ciel et Mer (A4), même si sa révélation ne devrait pas tarder. Pour une telle occasion, c'est évidemment l'aspect compétitif qui a été mis en avant avec l'introduction sans aucune surprise de la Méga-Évolution.

Les premières Méga-Évolutions dévoilées





Nous avons d'abord droit à un retour sur toutes les extensions sorties depuis novembre 2024 et le lancement global du jeu, avec une mise en avant des différentes mécaniques et nouveautés introduites au fil des mois. Entre les Talents Lien avec Arceus, la rareté chromatique et les Ultra-Chimères, aussi bien les joueurs adeptes des combats que les simples collectionneurs ont eu de quoi faire, et ce en très peu de temps.

La prochaine étape, sans doute avec la série « B », ce sera donc d'introduire la Méga-Évolution avec en tête d'affiche Méga-Altaria-ex, Méga-Léviator-ex et Méga-Braségali-ex. Comme dans le TCG, il s'agira sauf surprise uniquement de cartes ex, qui pourront être posées en ayant un Pokémon d'un stade antérieur en jeu, sans la nécessité d'avoir la version non méga-évoluée de la créature. En plus de représenter ces formes surpuissantes, la limite des 190 PV va être dépassée puisque deux d'entre elles en auront 210. Leurs attaques resteront dans la norme et vous remarquerez qu'elles ne disposent d'aucun Talent. Le plus gros changement viendra de la règle qui leur sera spécifiquement liée. Lors de leur KO, l'adversaire marquera trois points, contre deux pour une ex classique. Sauf modification du format, en éliminer une entraînera donc forcément une victoire, modifiant ainsi l'approche quant à leur utilisation, le risque étant plus élevé.

Au passage, une variante à deux étoiles (☆☆) de Méga-Braségali-ex est venue en mettre plein la vue, montrant sous un certain angle Braségali en arrière-plan.

Quand est prévue cette méga-nouveauté ?





Si vous trouvez la fin de la vidéo un peu abrupte, sachez que son message de fin a été coupé sur la chaîne française... Ce dernier indique que la « nouvelle saison commence cet automne », sans plus de précision. Notez d'ailleurs que la séquence est internationale avec des cartes dans plusieurs langues et n'a donc pas été déclinée, le Japon ayant ainsi la même, mais avec le texte final. Il faut croire que The Pokémon Company n'a pas les moyens de mettre un texte localisé sur fond noir...

