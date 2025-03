JCC Pokémon Pocket va briller de mille feux avec le booster Réjouissances Rayonnantes, les matchs classés enfin datés

Du haut de ses plus de 100 millions de téléchargements, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket est un véritable carton pour The Pokémon Company et DeNA. Depuis son lancement global début novembre, les extensions se sont enchaînées avec Puissance Génétique (A1), L'Île Fabuleuse (A1a), Choc Spatio-Temporel (A2) et enfin Lumière Triomphale (A2a) à l'occasion du Pokémon Day. Si vous espériez pouvoir souffler un peu et terminer de compléter votre collection de cartes virtuelles avant l'arrivée du prochain booster, c'est raté, car un mois seulement après l'arrivée d'Arceus, nous allons avoir droit à de la nouveauté la semaine prochaine.

Le booster à thème Réjouissances Rayonnantes (Shining Revelry) va donc être ajouté le jeudi 27 mars et, comme son nom l'indique doublement, il s'agira d'un petit pack numéroté A2b incluant des Pokémon chromatiques ou shiny, dont un Lucario-ex. Cela n'a rien d'anodin puisque le prochain arc de l'anime Pokémon, les horizons mettra notamment en scène cette même créature, qui vient de rejoindre l'équipe de Roy (Rhod en français) dans l'épisode du jour.

Et, oui, un nouveau Dracaufeu-ex sera inclus, ayant le même nombre de PV que celui déjà disponible, mais qui globalement sera bien plus puissant. En effet, même si son attaque Artillerie Vapeur fait moins de dégâts alors qu'elle nécessite plus d'énergies, elle n'entraîne aucun contrecoup et Attisement permettra de l'utiliser en deux tours maximum. De plus, dès le 1er avril, un cadre expo et un portfolio avec Dracaufeu chromatique deviendront disponibles.

Notez que ces Pokémon chromatique disposeront d'un nouveau type de rareté, avec une marque pour les créatures standards et deux pour les ex. Compte tenu du fait qu'un Pachirisu ◊◊ aura sa version brillante, le taux de drop devrait donc nécessairement être plus faible sauf bonne surprise. Les Pokémon ex étant déjà difficiles à obtenir avec leur ◊◊◊◊, n'espérez pas trop avoir ces belles full art qui ressemblent à des ☆☆...

La région de Paldea de Pokémon Écarlate Violet va également être mise en avant avec par exemple la présence de Mashynn en Dresseur, ainsi que Poussacha, Taupikeau, Vrombi (sans doute aussi Vrombotor), Nigirigon et Oyacata (confirmé par le Talent de ce dernier). Des visuels sont à retrouver en page suivante.

La bande-annonce nous promet aussi des missions Deck Départ-ex qui seront disponibles du vendredi 28 mars 2025 à 7h00 au dimanche 27 avril à 7h59 (le changement d'heure sera passé par là). Outre les nouvelles cartes qui sont confirmées par le visuel associé, sachez qu'en les complétant, nous recevrons un Ticket deck à échanger contre l'un de ces neuf-là ! Les 20 cartes qui le composent seront alors ajoutées à notre collection. Autant dire que c'est un beau cadeau.

Deck Forgelina-ex (Métal).

Deck Dracaufeu-ex (Feu).

Deck Giratina-ex (Psy).

Deck Pikachu-ex (Électrique).

Deck Triopikeau-ex (Eau).

Deck Lucario-ex (Combat).

Deck Terraiste de Paldea-ex (Obscurité).

Deck Dardagnan-ex (Plante).

Deck Castorno-ex (Incolore).

Enfin, les matchs classés vont faire leurs débuts avec une première saison liée à Réjouissances Rayonnantes et qui durera un mois, du 28 mars à 7h00 au 27 avril à 7h59. Un Insigne lié au classement sera offert en fin de saison et il nous est promis des affrontements face à des adversaires d'un niveau similaire. À voir en pratique.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac si jamais le votre ne permet pas de faire tourner l'application.