JCC Pokémon Pocket va nous transporter sur L'Île Fabuleuse avec son nouveau booster, un chiffre gigantesque partagé

Pour un jeu proposant comme principal intérêt de collectionner des cartes virtuelles, JCC Pokémon Pocket a clairement fait un carton depuis son lancement global le 30 octobre dernier. Il a réalisé un départ canon, plus important encore que Pokémon GO en son temps avec plus de 10 millions de téléchargements en quelques jours. Ce n'est rien comparé à ce qui vient d'être officialisé, car The Pokémon Company révèle que ce sont à présent plus de 60 millions de téléchargements qui ont été effectués, soit à priori tout autant d'utilisateurs à peu de choses près. La société mentionne sa nomination dans la catégorie du « Meilleur jeu mobile » aux Game Awards, mais rien ne dit qu'il y ait eu un quelconque impact à cause de ça. La question des recettes n'est elle pas abordée, mais les chiffres non officiels démontrent qu'il est plus que lucratif. Il est toutefois parfaitement possible de s'amuser en free-to-play sans débourser un seul centime tout en collectant de nombreuses cartes. Et à ce sujet, il y a enfin de la nouveauté à l'horizon !

Si vous avez déjà collecté la plupart des cartes de Puissance Génétique, vous serez ravis d'apprendre que le prochain booster débarquera la semaine prochaine, le mardi 17 décembre. Il se nomme L'Île Fabuleuse (Mythical Island) et aura comme principale vedette le 151e Pokémon, Mew dans une déclinaison ex. Si vous n'avez pas encore la créature dans sa version « 3 étoiles », qui nécessite d'obtenir les 150 Pokémon de Kanto, ce sera donc l'occasion de l'ajouter à votre collection. Il n'est toutefois pas précisé ce qu'il va advenir de Puissance Génétique une fois cette nouvelle série lancée, espérons que nous aurons le choix et que cela ne vienne pas créer du FOMO incitant certains à des dépenses. Des Couvertures de portfolios et Arrière-Plans de cadres expo ayant pour thème cette île seront également au programme, de même que des affrontements par palier. Vous trouverez quelques visuels en page suivante.

Notez que L'Île Fabuleuse est numéroté « A1a » là où Puissance Génétique est « A1 », suggérant qu'il ne s'agit pas d'une grosse extension, d'où le terme « booster à thème » utilisé. En plus de Mew ex, nous pourrons récupérer Ptéra ex, Aquali en « 1 étoile », Blue et Leaf en Dresseurs, Tauros, les familles de Vipélierre et Pyronille, Spododo, Marshadow ou encore Dedenne.

L'an prochain, DeNA prévoit d'introduire les échanges de cartes entre joueurs, mais d'ici là, il y aura notamment une campagne pour les fêtes avec des cadeaux offerts dès le 24 décembre.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac si jamais le votre ne permet pas de faire tourner l'application.

