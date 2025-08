Darksiders 4 : les quatre Cavaliers de l'Apocalypse enfin réunis dans une ardente cinématique

Une attente de 15 ans enfin récompensée





En 2010, Vigil Games et THQ sortaient un certain Darksiders, excellent jeu d'action-aventure nous faisant incarner War (Guerre), l'un des quatre Cavaliers de l'Apocalypse. Quiconque en est venu à bout est depuis resté sur sa faim en raison d'une conclusion teasant l'arrivée de ses compagnons. Sauf que Darksiders II paru en 2012 nous proposait non pas une suite, mais une intrigue se déroulant plus ou moins en parallèle avec Death (Mort), centrée sur les Nephilim. Le jeune studio ayant ensuite fermé ses portes et Joe Madureira étant parti vers d'autres horizons, il aura fallu patienter jusqu'en 2018 pour découvrir Darksiders III avec Fury, développé par Gunfire Games et édité par THQ Nordic. Cette épopée face aux Sept Péchés se déroulant pendant l'emprisonnement de War prenait une nouvelle direction avec une approche piochant dans les Souls-like pour sa difficulté, toujours avec ce côté metroidvania 3D qui pouvait déjà être apprécié auparavant. Il ne restait alors plus qu'à proposer un jeu sur Strife, ce qui a été fait avec le spin-off Darksiders Genesis en 2019, conçu par Airship Syndicate, le nouveau studio du créateur de la licence et qui prenait la forme d'un hack'n slash dans lequel War était aussi jouable, servant de préquelle.

Depuis, plus rien... jusqu'à l'an dernier et la présentation de l'éditeur qui teasait enfin le retour de la licence avec un simple aperçu du Conseil Ardent. C'est en conclusion du THQ Nordic Digital Showcase 2025 que notre patience a finalement été récompensée avec la révélation en bonne et due forme de Darksiders 4 !

Les premiers détails de Darksiders 4





Stylisé « Darksiders IIII » sur son logo, ce nouvel épisode va donc enfin réunir les quatre Cavaliers de l'Apocalypse. C'est sur les paroles de l'ange Uriel, un discours qui servait de conclusion au premier titre, que War apparaît sur sa monture Ruin (Ruine) en plein milieu des flammes, avant que ses frères d'armes n'en fassent de même. Il faudra se contenter de cette cinématique, mais l'excitation est clairement présente au sein de la communauté.

Pour le moment, la seule description du projet est donnée ainsi sur Steam et nous promet d'avoir le choix du personnage incarné. Nous sommes évidemment curieux de savoir comment ce sera mis en place et s'il y aura de la coopération, l'occasion étant trop belle pour passer à côté.

Darksiders 4 est un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne, proposant des combats, de l'exploration et des énigmes à résoudre dans un monde post-apocalyptique doté d'une histoire riche. Choisissez votre Cavalier - Incarnez l'un des légendaires Cavaliers, chacun disposant d'armes et d'un style de combat uniques

- Incarnez l'un des légendaires Cavaliers, chacun disposant d'armes et d'un style de combat uniques Combats cinématiques - Vivez une action rapide et viscérale, mêlant corps-à-corps, déplacements fluides et capacités surnaturelles.

- Vivez une action rapide et viscérale, mêlant corps-à-corps, déplacements fluides et capacités surnaturelles. Explorez de vastes royaumes - Parcourez des paysages apocalyptiques, regorgeant de secrets, d'ennemis et de boss mythiques.

Aucune période de sortie pour le moment, mais nous savons au moins que Darksiders 4 est en développement sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

