Helldivers 2 tease une collaboration avec une franchise culte de Xbox

Le mois dernier, Arrowhead Game Studios et Sony Interactive Entertainment ont surpris tout le monde en annonçant une version Xbox Series X|S de Helldivers 2, le jeu de tir coopératif et multijoueur qui nous demande de protéger la Super-Terre contre une race extraterrestre ressemblant à des insectes géants (comme dans Starship Troopers). Un gros jeu édité par Sony va donc s'inviter sur les consoles de Microsoft, pourtant son principal concurrent.

Helldivers 2 « apporte le boom » sur Xbox Series X|S





Sony dévoile aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de Helldivers 2, qui n'apporte pas grand-chose de nouveau... à première vue. Nous avons un aperçu de la personnalisation du personnage et du gameplay explosifs pendant les batailles, le tout avec l'humour caractéristique du jeu. Rien de neuf si vous avez déjà vu une vidéo de Helldivers 2, mais comme dans tout blockbuster moderne, il y a une scène post-générique.

Helldivers 2 x Halo 3 ODST





Dans cette courte séquence en fin de vidéo, nous voyons un module atterrir dans une ville, mais en tendant l'oreille, une musique familière se fait entendre. Eh oui, cette bande-annonce semble teaser une collaboration entre Helldivers 2 et Halo 3: ODST ! Plutôt que d'avoir une skin du Master Chief dans le jeu de Sony, les joueurs devraient ainsi retrouver les Orbital Drop Shock Troopers. Une belle surprise pour les futurs joueurs de Helldivers 2 sur Xbox Series X|S !

Quand sortira Helldivers 2 sur Xbox Series X|S ?





Pour l'instant, il faut se contenter de ce petit teasing, mais la date de sortie de Helldivers 2 est fixée au 26 août 2025 sur Xbox Series X|S, nous devrions en apprendre davantage dans les prochains jours. Rendez-vous à la gamescom ? Pour rappel, Helldivers 2 est déjà disponible sur PC et PS5 à partir de 35,99 € sur Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.