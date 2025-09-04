Helldivers 2 : le lancement sur Xbox Series XS plus réussi que sur PS5 !

Helldivers 2 porté sur Xbox Series X|S





Le mois dernier, Sony et Arrowhead Games Studios ont lancé la version Xbox Series X|S de Helldivers 2, leur jeu de tir coopératif demandant aux joueurs de protéger la Super Terre d'extraterrestres à l'allure d'insectes géants. Le titre était déjà disponible sur PlayStation 5 et PC depuis février 2024, mais ce portage rencontre un gros succès.

Combien de ventes pour Helldivers 2 sur Xbox Series X|S ?





Comme l'indique Alinea Analytics, Helldivers 2 s'est vendu à 926 000 exemplaires sur Xbox Series X|S pendant sa semaine de lancement. Le titre a frolé le million de copies vendues sur les consoles de Microsoft, mais surtout, il fait mieux que sur PlayStation 5, où il avait séduit 633 000 joueurs pendant la première semaine. Pour rappel, Helldivers 2 est également très populaire sur PC, il avait réuni 458 709 joueurs en simultané sur Steam à son lancement. D'ailleurs, depuis la sortie de la version Xbox Series X|S, le jeu a regagné en popularité sur PC en redépassant à deux fois les 150 000 joueurs en simultané.

Un évènement Halo qui séduit





Sony et Arrowhead Games Studios ont mis les petits plats dans les grands pour la sortie de ce portage, lançant une collaboration Helldivers 2 x Halo: ODST qui permet aux joueurs de débloquer des éléments cosmétiques inspirés du jeu de Bungie et Microsoft. Un évènement in-game qui a sans doute participé à la hype autour de cette sortie sur Xbox Series X|S.

