Final Fantasy VII Remake Intergrade dévoile sa date de sortie sur Switch 2 et Xbox Series XS

Dès la présentation de la Nintendo Switch 2 en avril dernier, Square Enix avait annoncé un portage de Final Fantasy VII Remake Intergrade pour cette nouvelle console de salon portable. Malheureusement, le studio japonais n'avait pas dévoilé de date de sortie et les fans commençaient à s'impatienter.

Quand sortira Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Switch 2 ?





Lors du Nintendo Direct d'aujourd'hui, nous avons enfin eu des informations concrètes. La date de sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade est fixée au 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2, mais aussi sur Xbox Series X|S et PC via le Microsoft Store, où le RPG sera Xbox Play Anywhere. Square Enix rajoute :

Outre l'arrivée de FINAL FANTASY VII REMAKE sur de nouvelles plateformes, les créateurs du jeu proposent également une nouvelle fonctionnalité exclusive : les « Aides de jeu ». Cette option facilite grandement la prise en main du jeu sur Nintendo Switch 2 et Xbox et permet aux joueurs de mieux profiter de l'aventure. Afin qu’ils puissent se concentrer pleinement sur l’histoire et le combat hybride, la fonctionnalité d'Aides de jeu octroie notamment : Des PM et des PV

Une durée de combat et une jauge ATB illimités

La capacité d'infliger 9 999 points de dégâts

D'avantage de facilité à acquérir des compétences d'arme Les joueurs peuvent désormais se préparer à cette nouvelle aventure et passer précommande dès aujourd'hui pour recevoir du contenu bonus palpitant, dont : Le jeu FINAL FANTASY VII original : pendant une durée limitée, toute précommande de l'édition numérique de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et Xbox PC s'accompagnera du jeu original FINAL FANTASY VII. Les joueuses et joueurs Xbox pourront télécharger et profiter du légendaire JPRG dès leur précommande. Le jeu sera cependant disponible le 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2. Cette offre en édition limitée restera disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Pour plus de détails, veuillez consulter la boutique.

