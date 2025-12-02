Assassin's Creed Shadows : Ubisoft Québec célèbre déjà Noël avec des cadeaux en jeu et tease le prochain ajout pour la méta-histoire

Des cadeaux au pied du sapin





Les dernières semaines ont été chargées dans l'univers Assassin's Creed et Shadows a bénéficié de pas mal de contenus sur lesquels nous reviendrons par la suite, en plus de sortir ce mardi sur Switch 2. Ce qui nous intéresse à présent, c'est ce qu'a prévu l'équipe pour ce mois de décembre afin de conclure l'Année 1 du contenu post-lancement. Dans une courte vidéo postée dimanche sur les réseaux, c'est comme d'habitude le directeur associé Simon Lemay-Comtois qui a pris la parole.

Tis the season ❄️



Free goodies will be waiting for you in your Hideout every day in December up until the 25th ????!#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/ECo0kiD7yp — Assassin's Creed (@assassinscreed) November 30, 2025

Afin de remercier la communauté, l'équipe a prévu un petit quelque chose dans le Repaire. Chaque jour, depuis le 1er décembre et jusqu'au 25, il est ainsi possible d'obtenir des récompenses dans un coffre près des écuries, au pied d'un sapin apparu comme par magie. Un mot accompagne d'ailleurs le tout :

À ceux qui se cachent dans l'ombre, Nous vous souhaitons à vous et à vos proches nos meilleurs vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Un grand merci pour votre passion, votre temps et votre volonté de trouver tous les secrets que nous vous avons laissés dans ce monde. Nous espérons que ce geste de gratitude vous apportera joie et réconfort lors de votre aventure. Avec l'arrivée de l'hiver, que votre repaire soit paisible, votre lame affûtée et vos célébrations pleines d'allégresse. L'équipe d'AC Shadows vous souhaite de joyeuses fêtes !

La liste des récompenses





Vous trouverez ci-dessous les cadeaux offerts en jeu chaque jour (à priori vers 16h00) :

Jour 1 : Or x6 et 10 000 Mon ;

Jour 2 : à venir.

Espérons qu'il y ait plus que de simples matériaux, bien que bloquer de l'équipement exclusif serait quelque peu injuste par rapport aux joueurs n'ayant pas encore le jeu ou loupant ces réjouissances.

De plus, durant tout le mois, les récompenses des Châteaux désynchronisés sont doublées, soit deux fois plus de loot, d'XP et de ressources à chaque fois.

Une dernière mise à jour pour 2025





Le 16 décembre, un nouveau patch va être déployé (le 1.1.7), qui ajoutera de nouveaux Coups de grâce comme promis et proposera sans doute divers correctifs pour ne pas changer. Un nouveau Projet pour l'Animus Hub doit également sortir et sera sûrement disponible au même moment.

La suite de la méta-histoire en approche





Enfin, un teaser pour ce qui sert de « présent » au jeu s'est invité dans la vidéo, avec pour commencer le message ci-dessous :

//==ENCRYPTED_MESSAGE===

//[CLASSIFIED]::S10.VAULT/FRAGMENT PROMPT("...>"):>RUN DECODE SEQUENCE<

LOG("::"LOCATION_I.D""); [ENABLED] "ANIMUS"

LOG("::"ACCESS_DATE""); [ENABLED] "STANDBY"

LOG("::"ENTITY DETECTION""); [ACCESS DENIED] "ERROR" //==SYSTEM_STATUS===

//::>SAFE MODE ON<

LOG("::"DATA_INTEGRITY""); "PARTIAL"

LOG("::"FRAGMENT_STATUS""); "1/3" //==SIGNAL_DISPERSED_TO_ALL_ACTIVE_USERS=== PROMPT("...>);>INITIATIVE SEQUENCE<

LOG("::"COLLECTIVE_DECRYPTION_NEEDED"");

ENDLINE;

Outre le fait que la précédente prison dans la Faille nous ayant fait sauver le programme représenté par un aigle était numérotée S9 et la prochaine S10, le plus important est ailleurs :

Signal diffusé à tous les utilisateurs actifs

Décryptage collectif nécessaire

Tout porte à croire qu'outre une mission inédite dans les méandres de l'Animus EGO, dont nous pouvons déjà découvrir deux scènes, la communauté va devoir s'entraider. Est-ce que les développeurs proposeront un puzzle façon ARG à la manière des Couloirs du temps de Destiny 2 à une époque ou quelque chose de plus terre à terre avec un certain nombre d'actions à accomplir en jeu ?

En ce moment, Assassin's Creed Shadows est vendu à partir de seulement 44,99 € à la Fnac sur consoles et à 37,99 € sur PC chez Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Shadows : un épisode qui rend justice au Japon