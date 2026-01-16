TEST Dynasty Warriors: Origins, que vaut la version sur Switch 2 ? Des batailles massives dans la poche

La guerre en mode nomade, avec quelques cicatrices





Avec Dynasty Warriors: Origins, la célèbre saga Musô revient dans une version pensée pour accompagner les joueurs partout grâce à la Switch 2. Cette fois, l’aventure prend un léger virage narratif en nous plaçant dans la peau d’un héros sans nom, témoin et acteur des grands conflits des Trois Royaumes. Le cœur de la série est intact... Des batailles massives, une action frénétique et ce plaisir simple mais terriblement efficace de balayer des armées entières à coups de combos bien sentis. Reste à voir comment cette formule explosive se comporte sur la console hybride de Nintendo. Alors, cela donne quoi ?

Dynasty Warriors: Origins s’en sort très honorablement.

Parlons peu, parlons bien, penchons-nous sur la partie visuelle. Tout d’abord, en mode Portable, Dynasty Warriors: Origins s’en sort très honorablement. L’image est propre, nette, et les champs de bataille restent lisibles malgré la densité impressionnante d’ennemis à l’écran. Les développeurs ont clairement fait le choix de la simplicité et de l’efficacité pour garantir une expérience fluide sans prise de tête. En revanche, un détail vient ternir le tableau, les sous-titres sont beaucoup trop petits. Même en les agrandissant dans les options, la lecture reste compliquée, surtout lors des phases intenses. C’est un oubli regrettable pour un jeu pensé aussi pour le nomadisme.

Toujours en Portable, nous avons tout de même repéré un peu de clipping et de popping. Pour mémoir, le clipping correspond à des éléments du décor ou des personnages qui se traversent ou s’affichent de manière imparfaite, tandis que le popping désigne l’apparition soudaine d’objets ou d’ennemis à l’écran. Rien de dramatique ici, mais ces petits défauts rappellent que des concessions ont été nécessaires pour faire tenir cette guerre titanesque sur Switch 2.

En mode TV, le constat est globalement positif. La mappemonde affiche une image légèrement floutée et un framerate autour des 30 fps, mais cette phase sert surtout de transition entre les zones et la sélection des missions, ce qui ne pose pas réellement problème. Une fois en jeu, le titre tourne correctement, sans chutes violentes ni ralentissements notables, même lorsque des dizaines de personnages envahissent l’écran. Les développeurs ont réduit la résolution et ajusté certaines textures, mais le spectacle reste solide et lisible.

Notation Verdict 17 20