Pokémon Champions précise son lancement, avec de multiples détails sur sa connectivité, ses personnages et sa monétisation

Un rappel des éléments dévoilés





Cela fait déjà un an que The Pokémon Company et The Pokémon Works ont dévoilé Pokémon Champions, une future plateforme pour les combats VGC à destination de la Switch et des appareils mobiles sous iOS et Android, qui servira aux WSC 2026 de San Francisco. Ce petit séisme dans le milieu compétitif officiel avait été détaillé plus en profondeur en juillet avec un premier aperçu in-game et des explications sur son fonctionnement. Enfin, lors des derniers Championnats du monde, nous avions eu la confirmation d'une cohabitation entre les multiples mécaniques de combat (Méga-Évolution et Capacités Z à minima), ainsi que la présence d'une version free-to-start.

Sans surprise, le Pokémon Presents célébrant les 30 ans de la licence a remis en avant ce titre, avec une excellente nouvelle si vous l'attendez avec impatience.

Un lancement en deux temps





Pokémon Champions sera donc disponible au mois d'avril sur Switch, évidemment compatible avec la Switch 2 pour les joueurs disposant de la nouvelle console de Nintendo. Sur mobiles, il faudra patienter à une date ultérieure de l'année 2026, sans plus de précision pour le moment.

Un point sur les transferts





La nouvelle bande-annonce ne nous apprend hélas rien de plus, servant juste à mettre en scène l'aspect social du jeu, tout en proposant quelques passages de gameplay. Notons tout de même la présence de Méga-Raichu X du DLC Méga-Dimension, puisque Légendes Pokémon : Z-A pourra être synchronisé avec Pokémon HOME cette année, permettant ainsi d'envoyer les créatures du titre vers Pokémon Champions. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de la connectivité entre les différents jeux, car il y a vite fait de s'y perdre.

De nouveaux personnages hauts en couleur





Trois artworks et un visuel principal ont aussi été diffusés, qui ne représentent donc pas la qualité graphique du jeu. Ils ne sortent pas de nulle part, puisque la chaîne japonaise de la licence a mis en ligne une autre vidéo, qui est qualifiée de cinématique d'ouverture du jeu. Elle sert notamment à introduire deux PNJ bien charismatiques comme sait nous le proposer la licence, qui ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir été présentés du côté de l'Archipel.

Sur Twitter / X ont donc été dévoilés Rucola (ルッコラ), une cow-girl s'occupant du Ranch de Recrutement, dont le tatouage pose question (nouveau Pokémon ou version stylisée d'un Frison ?) ; Cordy (コーディ), un fan de Pharamp qui nous aidera à entraîner nos compagnons et partagera ses stratégies avec nous ; Carvie (キャラウェイ), la propriétaire de l'Arène de Combat qui apparaît dans l'intro et qui a le look d'un Ékaïser ; son opposant et père Nakajimana (ナカジマナ) qui se trouve être le maire de Frontier City ; et Totora (トトラ) qui nous aidera pour l'inscription aux compétitions (notez l'énième appareil dans lequel s'est incrusté Motisma). Vous trouverez les visuels associés à chacun d'eux en page suivante.

Quant à notre avatar, il sera possible de le personnaliser en modifiant son costume et d'autres éléments comme la manière de lancer la Poké Ball ou la pose.

Une machine (à fric) bien huilée



Pour rappel, Pokémon Champions sera gratuit, mais The Pokémon Company ne manquera pas une occasion de faire payer les amateurs de combats compétitifs. Pour commencer, le stockage de départ sera de 30 Pokémon. Pour l'augmenter, un Pack de démarrage payant sera proposé à l'achat, avec 50 places supplémentaires pour un total de 80, ainsi que des musiques de combat additionnelles.

Mais ce n'est pas tout, car le site japonais présente aussi un abonnement qui servira lui aussi à agrandir l'espace de stockage, et débloquera des emplacements d'équipes, missions premium ainsi que d'autres musiques.

Enfin, ajoutez à cela un système de Passe de Combat au fil des saisons avec une option premium elle aussi payante pour obtenir certaines récompenses et vous obtenez un modèle live service qui ne risque pas de faire de l'ombre à Pokémon Showdown! au final... D'ailleurs, certaines Méga-Gemmes seront proposées dans celui de la Saison 1, dont la Roitiflamite. Il est précisé que la boutique utilisant l'argent in-game vendra aussi ces accessoires, à voir tout de même si rien ne sera bloqué derrière ce que certains verront comme du pay-to-win.

La réglementation évoluera elle régulièrement, modifiant quels Pokémon seront autorisés et certains paramètres de combat.

Des bonus pour appâter les joueurs





Nous apprenons aussi qu'un Dracolosse sera offert aux joueurs au lancement, et ce jusqu'au 31 août 2026. Sa Méga-Gemme pourra quant à elle être obtenue via le Passe de Combat de la Saison 1. Enfin, en transférant Blindépique, Goupelin, Amphinobi et Floette (Fleur Éternelle) de Légendes Pokémon : Z-A via Pokémon HOME, nous recevrons gratuitement une Blindépiquite, une Goupelinite, une Amphinolite et une Floettite dans Pokémon Champions.

Avec tout ça, espérons tout de même que Pokémon Vents et Vagues permettront encore d'effectuer des affrontements en ligne sans se prendre la tête. En attendant, Légendes Pokémon : Z-A est toujours vendu 47,99 € chez Cdiscount dans sa Nintendo Switch 2 Edition.