Captain Tsubasa: Rise of New Champions, le coup d'envoi est donné dans la bande-annonce de lancement

Après des mois d'attente, Captain Tsubasa: Rise of New Champions s'apprête enfin à entrer sur le terrain en cette fin de semaine. Bandai Namco ne manque évidemment pas l'occasion de le mettre en avant une dernière fois pour son arrivée dans les rayons de l'Archipel et a donc diffusé une bande-annonce de lancement où les techniques spectaculaires présentes dans l'œuvre de base prennent vie comme jamais, avec en final Tsubasa Ōzora et Kojirō Hyūga combinant leur tir !

Pour rappel, de nombreuses équipes internationales juniors sont jouables en plus des clubs scolaires du début de nos héros, notamment le Brésil, avec deux scénarios différents dans les modes Épisode Tsubasa et Épisode Nouveau Héros, ce dernier permettant de créer notre propre joueur. Le jeu en ligne ne sera pas en reste avec la possibilité de s'affronter sur la Toile avec notre équipe de rêve.

La sortie de Captain Tsubasa: Rise of New Champions est prévue demain par chez nous sur PS4, Switch et PC, vous pouvez suivre notre guide d'achat ci-dessous pour le dénicher à moindre coût. Rappelons tout de même qu'un Character Pass avec 9 joueurs supplémentaires sera mis en vente, en plus d'éditions bien spéciales non présentes chez tous les revendeurs.

