Grounded 2 : un premier gros chiffre pour le jeu de survie avec des enfants et des insectes

Obsidian enchaîne les jeux





Obsidian Entertainment enchaîne les projets, il a sorti Avowed plus tôt dans l'année, il s'apprête à lancer The Outer Worlds 2, mais le studio a profité de l'été pour sortir Grounded 2, actuellement disponible en Early Access sur PC et Xbox Series X|S. Le titre reprend le principe du premier volet, à savoir incarner des enfants rapetissés devant survivre dans un milieu hostile, rempli d'insectes.

Combien de joueurs compte Grounded 2 ?





Aaron Greenberg, vice-président du marketing des jeux chez Microsoft, a pris la parole sur X/Twitter pour annoncer que Grounded 2 compte trois millions de joueurs, depuis son lancement il y a deux semaines. Obsidian Entertainment ayant été racheté par Microsoft et faisant partie des Xbox Game Studios, Grounded 2 est évidemment jouable via le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate depuis sa sortie, ce qui aide à faire grimper les chiffres. Et, comme toujours, Xbox se garde bien de partager le chiffre de ventes réelles.

Grounded 2, mieux que Grounded 1 ?





Grounded premier du nom avait attiré un million de joueurs en 48 heures, il en comptait 20 millions en février 2024, avant sa sortie sur PlayStation et Switch 1. Cette suite rencontre déjà un vrai succès, reste à savoir si elle atteindra un palier aussi important dans les années à venir. Vous pouvez jouer à Grounded 2 via le Game Pass Ultimate, l'abonnement coûte 17,99 €/mois sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.

